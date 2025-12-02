Lula e Trump discutem tarifas comerciais e combate ao crime organizado em ligação de 40 minutos
A ligação durou 40 minutos e tratou de temas comerciais, econômicos e segurança. Trump afirmou estar disposto a fortalecer a colaboração com o Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta terça-feira (2), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A ligação durou 40 minutos e tratou de temas comerciais, econômicos e de segurança.
Questões discutidas na ligação
Lula avaliou como positiva a decisão recente dos EUA de retirar a tarifa adicional de 40% aplicada a produtos brasileiros como carne, café e frutas.
O presidente destacou, porém, que ainda há itens tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e disse esperar avanços rápidos nessas negociações.
Durante a conversa, Lula também reforçou a necessidade de ampliar a cooperação bilateral no combate ao crime organizado.
Ele mencionou operações realizadas pelo governo federal para enfraquecer financeiramente facções e apontou que parte dessas organizações tem ramificações fora do país.
Respostas de Trump e acordos
Trump afirmou estar disposto a fortalecer a colaboração com o Brasil e garantiu apoio a ações conjuntas voltadas ao enfrentamento do crime organizado internacional.
Os dois presidentes concordaram em retomar o diálogo em breve para acompanhar o avanço das medidas discutidas.