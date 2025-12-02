fechar
Política | Notícia

Com Lula e João Campos no palanque, Raquel Lyra reage a vaias em Cupira: "Talvez se eu fosse homem, eu não estaria sendo vaiada"

Governadora participou da entrega da Barragem Panelas II, em Cupira, nesta terça-feira (2); Raquel aproveitou discurso para defender parceria com Lula

Por Pedro Beija Publicado em 02/12/2025 às 20:30
Governadora Raquel Lyra (PSD) participou da inauguração da Barragem Panelas II, em Cupira, ao lado do presidente Lula (PT) e de opositores, como o prefeito do Recife, João Campos (PSB), possível adversário em uma disputa pelo Governo do Estado em 2026
Governadora Raquel Lyra (PSD) participou da inauguração da Barragem Panelas II, em Cupira, ao lado do presidente Lula (PT) e de opositores, como o prefeito do Recife, João Campos (PSB), possível adversário em uma disputa pelo Governo do Estado em 2026 - Ricardo Stuckert/PR

A governadora Raquel Lyra (PSD) participou, nesta segunda-feira (2), da inauguração da Barragem Panelas II, em Cupira, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento também contou com a presença de opositores da sua gestão, como o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto (PSDB) e do prefeito do Recife, João Campos (PSB), possível adversário de Raquel em uma eventual disputa pelo Governo de Pernambuco em 2026.

Sem citar diretamente os adversários, a governadora buscou, em seu discurso, se posicionar e deixou seus recados aos opositores, citando a conclusão de obras paralisadas e uma atenção a prefeitos de legendas variadas.

“Eu me comprometi com esse povo de chegar onde muitos não chegaram, de concluir obras paralisadas, de não me importar qual é a cor da bandeira partidária do prefeito ou prefeita”, afirmou.

Raquel também enfatizou que não governa "de costas para o Estado e de frente para o mar", em crítica ao que seria uma tendência de gestões anteriores de concentração de investimentos no Recife e na Região Metropolitana.

Leia Também

Reação às vaias e recado sobre gênero: “Se eu fosse homem, não estava sendo vaiada”

Em seu discurso, a governadora foi alvo de vaias por parte do público, em especial no início de sua fala. Raquel, por sua vez, respondeu às manifestações e relacionou a hostilidade ao fato de ser mulher.

“Não é fácil vir aqui, porque eu tenho certeza que se talvez eu fosse homem, eu não estava sendo vaiada. Mas isso não me para.”

A governadora também voltou a afastar uma narrativa de antecipação eleitoral, em consonância com seus últimos discursos. De acordo com Raquel, eleição se "disputa na urna" e que "agora é tempo de governar e cuidar".

“Nós não estamos aqui tratando das próximas eleições, nós estamos cuidando aqui das próximas gerações", enfatizou.

"E eu vou continuar firme, porque a eleição é em tempo de eleição e disputa na urna. Agora é tempo de governar e cuidar. E se tem algo que nos une, é o amor a Pernambuco. Eu não quero saber de vermelho, branco, roxo ou amarelo, eu quero saber é de uma bandeira só", disse a governadora, que, na sequência empunhou a bandeira de Pernambuco ao lado do presidente Lula.

Parceria com Lula e previsão de entrega de barragens prometidas em 2010

A governadora reforçou gratidão ao presidente Lula e enfatizou a parceria institucional entre a gestão estadual e o governo federal, citando ações de infraestrutura. 

“Eu fui mais de 110 vezes a Brasília”, afirmou, citando viagens de ida e volta no mesmo dia. Segundo a governadora, o objetivo tem sido retomar obras que, segundo ela, ficaram paradas por anos.

"Para conseguir parceria com seus ministros, para conseguir, presidente, a sua confiança, para que voltasse o investimento do governo federal em Pernambuco que por 10 anos não aconteceu e agora acontece", enfatizou.

A governadora ressaltou que, das cinco barragens anunciadas em 2010, quatro devem avançar na sua gestão. À época, Lula governava o país, e o Estado era governado por Eduardo Campos. 

De acordo com a governadora, além de Panelas II, a barragem de Gatos está em execução; a de Igarapeba receberá recursos ainda nesta semana para instalação do canteiro; e a de Barra de Guabiraba será licitada em janeiro. 

“Enquanto não tiver água na torneira de todo cidadão e cidadã pernambucana, eu não vou descansar”, disse.

Raquel também citou a Adutora do Agreste, afirmando que a obra “anda em ritmo acelerado” e deve beneficiar cidades como Bezerros, Gravatá, São Bento do Una, Riacho das Almas, Passira e Cumaru até o fim do ano. Ela mencionou ainda redução de racionamento em Alagoinha e Pesqueira e o avanço do sistema para Belo Jardim.

