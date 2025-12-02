fechar
Política | Notícia

João Campos exalta Lula em discurso na Refinaria Abreu e Lima: 'história de Pernambuco tem antes e depois do presidente'

Prefeito do Recife acompanhou a cerimônia de inauguração da obra do Trem 2 da Refinaria; Raquel Lyra também participou do evento, ocorrido em Ipojuca

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 02/12/2025 às 18:16 | Atualizado em 02/12/2025 às 18:57
Prefeito João Campos na visita presidencial na Refinaria Abreu e Lima
Prefeito João Campos na visita presidencial na Refinaria Abreu e Lima - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), aproveitou a presença do presidente Lula (PT) na cerimônia que marcou a ampliação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca, para reforçar seu vínculo político com o petista e destacar a importância do legado do mandatário para Pernambuco.

"A história do nosso estado é uma história antes e depois de Lula. A decisão de fazer a refinaria do estado de Pernambuco, de trazer para cá uma geração de emprego, de renda, de oportunidade, é uma decisão que, se não fosse um nordestino pernambucano na Presidência do Brasil, certamente a gente não estaria vivendo esse tempo”, disse João em um breve discurso.

Embora a obra da Rnest não tenha ligação direta com a capital, o prefeito afirmou que o Recife sente os efeitos positivos dos investimentos feitos na unidade.

"O que é feito aqui tem um impacto muito grande em todo o estado, na nossa cidade do Recife, na capital do estado. E eu tenho certeza que é só o início de uma caminhada, porque quando Lula é presidente, o povo que mais precisa sai beneficiado, porque a oportunidade chega”, declarou.

Numa estratégia evidente de reforçar a condição de principal aliado de Lula em Pernambuco, Campos recuperou memórias do pai, o ex-governador Eduardo Campos, para situar a relevância do conjunto de obras de Suape na história recente do estado.

“Eu vi ainda criança meu pai tantas vezes vir aqui fazer o início das obras da refinaria, petroquímica, estaleiro, polo industrial de Suape. E a gente sabe que o Brasil passou por um grande risco de perder toda essa sua conquista e precisou o presidente Lula voltar para reafirmar que o Nordeste é parte da seleção do Brasil e trazer mais”, afirmou.

Durante a cerimônia, o prefeito esteve sentado na primeira fileira, no extremo esquerdo do palco, a cinco lugares de distância de Lula — posição que simbolicamente o afastou do centro da solenidade, onde a governadora Raquel Lyra (PSDB), sentada ao lado do presidente, ocupou maior destaque. Ainda assim, Campos buscou ocupar seu espaço político com um discurso enfático de reverência ao petista.

Durante a cerimônia, o prefeito também recebeu um gesto público da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. “Vem coisa boa por aí, prefeito”, disse ela, sem detalhar o que estaria por vir.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), correligionário de Raquel, fez questão de citar João Campos ao discursar, reforçando uma ideia repetida pelo prefeito de que “o Nordeste faz parte da solução do Brasil”.

Leia também

Rumo a provável disputa com João Campos, Raquel Lyra diz que 'próximos cinco anos definirão os próximos cinquenta anos' de Pernambuco
Eleições 2026

Rumo a provável disputa com João Campos, Raquel Lyra diz que 'próximos cinco anos definirão os próximos cinquenta anos' de Pernambuco
João Campos afirma que ampliação da Refinaria Abreu e Lima marca "novo ciclo" e diz que história de Pernambuco tem "antes e depois de Lula"
Lula em Pernambuco

João Campos afirma que ampliação da Refinaria Abreu e Lima marca "novo ciclo" e diz que história de Pernambuco tem "antes e depois de Lula"

Compartilhe

Tags