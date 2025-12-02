fechar
Política | Notícia

Lula oficializa ampliação da Refinaria Abreu e Lima e defende papel estratégico da Petrobras

Em cerimônia no Complexo de Suape, presidente disse ter orgulho de defender a Rnest, que produzirá 260 mil barris de derivados de petróleo por dia

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 02/12/2025 às 18:02
Presidente Lula na visita presidencial na Refinaria Abreu e Lima
Presidente Lula na visita presidencial na Refinaria Abreu e Lima - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

O presidente Lula (PT) oficializou, nesta terça-feira (2), o início das obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca, no Grande Recife. A nova etapa, que inclui a construção do Trem 2, vai dobrar a capacidade de produção da unidade e receberá investimentos de R$ 12 bilhões.

A cerimônia foi realizada na própria refinaria, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape. Diante de trabalhadores e autoridades, Lula retomou a defesa da criação da unidade, lembrando o período em que o projeto foi alvo de questionamentos.

“Durante vários anos fui acusado de fazer obra desnecessária ao país, que a Petrobras não precisava de nova refinaria, que isso era processo de corrupção que envolvia Petrobras e empreiteiros. E fazer isso aqui [a inauguração] é apenas a demonstração que esse país é soberano, e tem na Petrobras sua mais importante empresa. E que o dinheiro que a Petrobras consegue produzir tem que se transformar em benefício para o povo brasileiro, é isso significa investimento, emprego, salário e dignidade para o povo”, afirmou.

Lula disse sentir orgulho do empreendimento. “Tô aqui com muito orgulho. Sou possivelmente o presidente que mais visitou obra da Petrobras, que mais vesti essa camisa da Petrobras. Vocês não têm noção do orgulho que eu tô aqui na Petrobras".

A expansão, segundo o governo federal, vai elevar a capacidade diária dos atuais 130 mil barris de derivados de petróleo por dia para 260 mil diários. A construção do Trem 2 já mobiliza cerca de 6 mil trabalhadores, número que deve chegar a 15 mil ao longo da execução.

Gabriel Ferreira/Jc Imagem
Presidente Lula e presidente da Petrobras Magda Chambriard - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

Em outro momento do discurso, Lula reforçou o papel estratégico da estatal. “É a demonstração de que esse país é soberano e esse país tem na Petrobras a sua mais importante empresa, e o dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que ser transformado em benefício para o povo brasileiro. E benefício significa investimento. Investimento significa emprego. Emprego significa salário e salário significa dignidade do povo brasileiro", declarou.

Lula também citou a COP realizada em Belém, classificando-a como “a COP mais extraordinária do mundo”, e voltou a defender que o Brasil enfrente o debate sobre combustíveis fósseis.

“Todo mundo sabe que nós estamos analisando e pesquisando a margem equatorial lá perto do Amapá. E tem gente que é contra, tem gente que é favorável, tem gente que quer que a gente cuide, tem gente que quer que a gente não cuide. E a gente vai cuidar, a gente vai fazer com respeito que a gente tem que dar às futuras gerações", disse.

Ele acrescentou que a Petrobras precisa se consolidar como empresa de energia, impulsionando a transição energética. “Haverá um dia em que não teremos combustível fóssil e vamos precisar de energia. E a Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável no planeta Terra", acrescentou.

Participaram da solenidade os ministros Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Wolney Queiroz (Trabalho e Emprego), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, diretores da estatal, os senadores Teresa Leitão e Humberto Costa, ambos do PT, e deputados federais.

Na segunda parte do discurso, Lula mencionou casos recentes de feminicídio e defendeu o fortalecimento das políticas de combate à violência contra a mulher.

Ampliação da Rnest

A construção do Trem 2 integra um conjunto de sete contratos que somam R$ 8 bilhões, dentro de um investimento total de R$ 12 bilhões na refinaria. O pacote inclui ainda a instalação de uma usina fotovoltaica de 12 MW dentro do complexo.

Durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, assinou o contrato da usina solar, que terá capacidade equivalente ao consumo de uma cidade de 50 mil habitantes.

“São sete pacotes de contratação foram estruturados para favorecer empresas e mão de obra locais, priorizando fornecedores de Pernambuco”, disse Magda.

Gabriel Ferreira/Jc Imagem
Visita presidencial na Refinaria Abreu e Lima - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

Magda também afirmou que a expansão da refinaria impuslionará uma ampliação da logística de Pernambuco, citando como exemplo o Porto de Suape.

"Aumentando a produção da refinaria, nós vamos ter que ampliar as nossas obras no Porto. Nesse esforço de ampliar a refinaria, nós vamos estar produzindo aqui em Pernambuco, não mais 130, mas sim 180 mil galões. A gente vai precisar da expansão do Porto de Suape”, apontou.

O cronograma da Petrobras prevê a conclusão total do projeto do Trem 2 em 2029. A unidade de destilação atmosférica deve ser a primeira a entrar em funcionamento, com término previsto para o fim de 2026 e início das operações no começo de 2027.

Com a expansão, a refinaria deverá atender até 17% da demanda nacional por diesel. Além disso, a unidade continuará produzindo outros derivados, como gasolina, GLP, nafta e bunker.

 

A presidente da Petrobras apontou que a ampliação da capacidade de produção da Refinaria Abreu e Lima implica planejamento de expansão da estrutura logística estadual, incluindo ferrovias e o Porto de Suape.

