Em Pernambuco, Lula faz duro discurso contra feminicídio e cobra homens: "Vamos ter que criar vergonha"
Presidente revelou pedido emocionado de Janja, após casos de violência contra a mulher nos últimos dias e criticou o Código Penal Brasileiro
Clique aqui e escute a matéria
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a cerimônia de retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, nesta terça-feira (2), para fazer um duro desabafo sobre a escalada da violência contra a mulher no Brasil. Fugindo do protocolo técnico do evento da Petrobras, o petista direcionou sua fala aos homens, classificou agressores como "animais irracionais" e questionou a eficácia da legislação penal vigente.
O tema foi inserido no discurso após um apelo da primeira-dama, Janja da Silva. Segundo Lula, ela chorou ao assistir reportagens recentes sobre feminicídio e violência doméstica.
"Hoje eu acordei e, no café, a Janja começou a chorar. De noite, vendo o Fantástico, a Janja voltou a chorar. (...) E hoje, no avião, ela pediu para mim: 'Assuma a responsabilidade de uma luta mais dura contra a violência do homem contra a mulher'", revelou o presidente.
Crítica à impunidade e casos recentes
Em tom de indignação, Lula citou casos noticiados recentemente pela imprensa e questionou se o sistema judiciário brasileiro possui ferramentas adequadas para punir a brutalidade vista em crimes recentes.
"A pergunta que eu faço é o seguinte: o código penal brasileiro tem pena pra fazer justiça a um animal irracional como esse?", indagou
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para o presidente, a punição atual é insuficiente diante da crueldade dos atos.
"Não existe pena para punir um cara desse, porque até a morte é suave", disparou.
Lula também traçou um paralelo entre a impunidade de agressores com alto poder aquisitivo e o rigor da lei contra a população pobre. Ele citou o caso de um empresário que agrediu a esposa em um elevador com mais de 60 socos, em Natal (RN).
"Se o cara tiver dinheiro, como aquele 'madrangão' que ficou dando socos na cara da mulher no elevador (...) ele fica dois anos preso e vai pra rua bater noutra mulher. E o pobre desgraçado, que roubou um pão da padaria pra comer, é preso", comparou.
Convocação aos homens
Diante de uma plateia formada majoritariamente por trabalhadores e autoridades em Ipojuca, Lula cobrou uma mudança de postura masculina.
"Nós, homens, nós aprendemos a nascer ouvindo dos nossos pais 'honra a calça que você veste'. Nós não temos que honrar a calça que nós vestimos (...) O que nós estamos precisando é lição de caráter", afirmou.
Ao final, o presidente pediu que os presentes levantassem a mão em compromisso contra a violência e sugeriu o início de um movimento de conscientização masculina.
"Eu quero olhar na cara de cada homem que está aqui. Nós vamos ter que criar vergonha. Quando a mulher ver a gente, ela tem que olhar: 'lá vem um companheiro digno', e não um canalha que vai tirar proveito da mulher para bater nela", concluiu Lula.