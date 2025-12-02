fechar
Política | Notícia

Em Pernambuco, Lula faz duro discurso contra feminicídio e cobra homens: "Vamos ter que criar vergonha"

Presidente revelou pedido emocionado de Janja, após casos de violência contra a mulher nos últimos dias e criticou o Código Penal Brasileiro

Por Pedro Beija Publicado em 02/12/2025 às 16:52 | Atualizado em 02/12/2025 às 16:54
Lula aproveitou discurso em Ipojuca, nesta terça-feira (2), para cobrar dos homens um pacto pelo fim da violência contra a mulher no Brasil
Lula aproveitou discurso em Ipojuca, nesta terça-feira (2), para cobrar dos homens um pacto pelo fim da violência contra a mulher no Brasil - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a cerimônia de retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, nesta terça-feira (2), para fazer um duro desabafo sobre a escalada da violência contra a mulher no Brasil. Fugindo do protocolo técnico do evento da Petrobras, o petista direcionou sua fala aos homens, classificou agressores como "animais irracionais" e questionou a eficácia da legislação penal vigente.

O tema foi inserido no discurso após um apelo da primeira-dama, Janja da Silva. Segundo Lula, ela chorou ao assistir reportagens recentes sobre feminicídio e violência doméstica.

"Hoje eu acordei e, no café, a Janja começou a chorar. De noite, vendo o Fantástico, a Janja voltou a chorar. (...) E hoje, no avião, ela pediu para mim: 'Assuma a responsabilidade de uma luta mais dura contra a violência do homem contra a mulher'", revelou o presidente.

Leia Também

Crítica à impunidade e casos recentes

Em tom de indignação, Lula citou casos noticiados recentemente pela imprensa e questionou se o sistema judiciário brasileiro possui ferramentas adequadas para punir a brutalidade vista em crimes recentes.

"A pergunta que eu faço é o seguinte: o código penal brasileiro tem pena pra fazer justiça a um animal irracional como esse?", indagou

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para o presidente, a punição atual é insuficiente diante da crueldade dos atos.

"Não existe pena para punir um cara desse, porque até a morte é suave", disparou.

Lula também traçou um paralelo entre a impunidade de agressores com alto poder aquisitivo e o rigor da lei contra a população pobre. Ele citou o caso de um empresário que agrediu a esposa em um elevador com mais de 60 socos, em Natal (RN).

"Se o cara tiver dinheiro, como aquele 'madrangão' que ficou dando socos na cara da mulher no elevador (...) ele fica dois anos preso e vai pra rua bater noutra mulher. E o pobre desgraçado, que roubou um pão da padaria pra comer, é preso", comparou.

Convocação aos homens

Diante de uma plateia formada majoritariamente por trabalhadores e autoridades em Ipojuca, Lula cobrou uma mudança de postura masculina.

"Nós, homens, nós aprendemos a nascer ouvindo dos nossos pais 'honra a calça que você veste'. Nós não temos que honrar a calça que nós vestimos (...) O que nós estamos precisando é lição de caráter", afirmou.

Ao final, o presidente pediu que os presentes levantassem a mão em compromisso contra a violência e sugeriu o início de um movimento de conscientização masculina.

"Eu quero olhar na cara de cada homem que está aqui. Nós vamos ter que criar vergonha. Quando a mulher ver a gente, ela tem que olhar: 'lá vem um companheiro digno', e não um canalha que vai tirar proveito da mulher para bater nela", concluiu Lula.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

João Campos afirma que ampliação da Refinaria Abreu e Lima marca "novo ciclo" e diz que história de Pernambuco tem "antes e depois de Lula"
Lula em Pernambuco

João Campos afirma que ampliação da Refinaria Abreu e Lima marca "novo ciclo" e diz que história de Pernambuco tem "antes e depois de Lula"
Lula e Trump discutem tarifas comerciais e combate ao crime organizado em ligação de 40 minutos
Ligação telefônica

Lula e Trump discutem tarifas comerciais e combate ao crime organizado em ligação de 40 minutos

Compartilhe

Tags