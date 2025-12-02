CPMI do INSS: pressão cresce para convocar Wolney Queiroz após denúncia sobre licitação
A convocação busca esclarecer detalhes da licitação da Central 135, cujo vencedor esteve dentro do ministério enquanto o processo ocorria
A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta transformar em convocação, e não mais convite, a ida do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, à CPMI do INSS. O ministro tinha depoimento previsto para esta segunda-feira (1º), mas pediu adiamento alegando que faria uma viagem.
Agenda do ministro
O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) reagiu, afirmando que a agenda pública do ministro estava vazia no dia em que ele deveria comparecer.
"Senhor presidente, o ministro Wolney Queiroz precisa ser convocado, porque um convite não resolve. Ele está debochando de cada um dos membros desta comissão quando ele marca o dia de vir aqui, não aparece agenda vazia, e no mesmo dia sai essa notícia", disse.
Empresário permaneceu na pasta durante o pregão
A denúncia foi revelada pelo Estadão. Segundo o jornal, João Luiz Dias Perez, dono da Provider, empresa vencedora de um dos dois lotes da licitação para operar a Central 135 em 13 estados, esteve dentro das dependências do governo durante praticamente todo o pregão eletrônico.
A concorrência, aberta em junho de 2023, contratou a Provider por R$ 117,7 milhões para atuar até janeiro de 2027 a partir de Caruaru (PE).
A sessão de lances começou às 10h do dia 22 de junho de 2023 e só se encerrou às 17h20. Registros de entrada e saída mostram que Diaz Perez entrou às 10h14 no bloco F da Esplanada dos Ministérios e só deixou o local às 17h32, 14 minutos após o início do pregão e 12 minutos depois do encerramento.
Encontro com Wolney durante o processo
A agenda oficial do então secretário-executivo do ministério, Wolney Queiroz, registrou que ele recebeu o sócio da Provider entre 12h e 13h, enquanto a disputa seguia em andamento.
O deputado Luiz Lima (Novo-RJ) destacou a ligação entre o ministro e a cidade de Caruaru, de onde a operação da Central 135 seria feita.
"Caruaru é a cidade natal do Ministro Wolney Queiroz, onde seu pai foi prefeito, e a denúncia do Estadão, de São Paulo, hoje, que é seríssimo, no Governo Lula: mês de junho de 2023, o ganhador do pregão eletrônico é um recifense chamado João Luiz Dias Perez, no valor de R$ 117 milhões".