fechar
Política | Notícia

CPMI do INSS: pressão cresce para convocar Wolney Queiroz após denúncia sobre licitação

A convocação busca esclarecer detalhes da licitação da Central 135, cujo vencedor esteve dentro do ministério enquanto o processo ocorria

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/12/2025 às 8:58
Wolney Queiroz (PDT), ministro da Previd&ecirc;ncia Social
Wolney Queiroz (PDT), ministro da Previdência Social - DANILO BORGES/AGÊNCIA CÂMARA

Clique aqui e escute a matéria

A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta transformar em convocação, e não mais convite, a ida do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, à CPMI do INSS. O ministro tinha depoimento previsto para esta segunda-feira (1º), mas pediu adiamento alegando que faria uma viagem.

Agenda do ministro

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) reagiu, afirmando que a agenda pública do ministro estava vazia no dia em que ele deveria comparecer.

"Senhor presidente, o ministro Wolney Queiroz precisa ser convocado, porque um convite não resolve. Ele está debochando de cada um dos membros desta comissão quando ele marca o dia de vir aqui, não aparece agenda vazia, e no mesmo dia sai essa notícia", disse.

Empresário permaneceu na pasta durante o pregão

A denúncia foi revelada pelo Estadão. Segundo o jornal, João Luiz Dias Perez, dono da Provider, empresa vencedora de um dos dois lotes da licitação para operar a Central 135 em 13 estados, esteve dentro das dependências do governo durante praticamente todo o pregão eletrônico.

A concorrência, aberta em junho de 2023, contratou a Provider por R$ 117,7 milhões para atuar até janeiro de 2027 a partir de Caruaru (PE).

A sessão de lances começou às 10h do dia 22 de junho de 2023 e só se encerrou às 17h20. Registros de entrada e saída mostram que Diaz Perez entrou às 10h14 no bloco F da Esplanada dos Ministérios e só deixou o local às 17h32, 14 minutos após o início do pregão e 12 minutos depois do encerramento.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Encontro com Wolney durante o processo

A agenda oficial do então secretário-executivo do ministério, Wolney Queiroz, registrou que ele recebeu o sócio da Provider entre 12h e 13h, enquanto a disputa seguia em andamento.

O deputado Luiz Lima (Novo-RJ) destacou a ligação entre o ministro e a cidade de Caruaru, de onde a operação da Central 135 seria feita.

"Caruaru é a cidade natal do Ministro Wolney Queiroz, onde seu pai foi prefeito, e a denúncia do Estadão, de São Paulo, hoje, que é seríssimo, no Governo Lula: mês de junho de 2023, o ganhador do pregão eletrônico é um recifense chamado João Luiz Dias Perez, no valor de R$ 117 milhões".

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

INSS faz pagamento do 13º salário para aposentados; veja quem recebe
DÉCIMO TERCEIRO

INSS faz pagamento do 13º salário para aposentados; veja quem recebe
Governo define calendário para exigir biometria e nova identidade no INSS e Bolsa Família
BENEFÍCIOS SOCIAIS

Governo define calendário para exigir biometria e nova identidade no INSS e Bolsa Família

Compartilhe

Tags