Governo define calendário para exigir biometria e nova identidade no INSS e Bolsa Família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governo divulgou cronograma nesta quarta (19); exigência da Carteira de Identidade Nacional será gradual e visa combater fraudes no INSS.

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta quarta-feira (19), o cronograma para a exigência de biometria e da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para a concessão de benefícios sociais. A medida visa modernizar o sistema e combater fraudes.

Segundo o governo, a transição será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios. A comunicação será individualizada para evitar filas. Atualmente, cerca de 84% dos beneficiários já possuem biometria registrada em bases oficiais (como CNH ou Justiça Eleitoral).

Para quem não tem biometria cadastrada, a emissão da CIN passará a ser obrigatória para novos pedidos a partir de maio de 2026. Já em janeiro de 2028, a nova carteira será a única base biométrica aceita.

Confira o calendário

As regras serão oficializadas em portaria na próxima sexta-feira (21). Veja as etapas:

21 de novembro de 2025 : Novos pedidos do INSS e BPC exigem algum tipo de biometria (CNH ou Título de Eleitor).

: Novos pedidos do INSS e BPC exigem algum tipo de biometria (CNH ou Título de Eleitor). 1º de maio de 2026 : Para quem não tem biometria, a emissão da CIN vira obrigatória para novos pedidos. Início da regra para Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial.

: Para quem não tem biometria, a emissão da CIN vira obrigatória para novos pedidos. Início da regra para Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial. 1º de janeiro de 2027 : Todas as renovações e novas concessões exigem biometria. Quem não tiver, será notificado para emitir a CIN.

: Todas as renovações e novas concessões exigem biometria. Quem não tiver, será notificado para emitir a CIN. 1º de janeiro de 2028: A CIN torna-se a única base biométrica aceita.

Quem está dispensado

A portaria prevê exceções temporárias para grupos com dificuldade de acesso ou locomoção. A dispensa exige comprovação documental. Estão na lista:

Pessoas com mais de 80 anos.

Pessoas com dificuldade de locomoção por saúde ou deficiência.

Moradores de áreas de difícil acesso (localidades remotas ou atendidas pelo PrevBarco).

Migrantes, refugiados e residentes no exterior.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />