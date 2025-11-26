INSS faz pagamento do 13º salário para aposentados; veja quem recebe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gratificação natalina é para beneficiários que não receberam o adiantamento em abril e maio; impacto é de R$ 2,2 bilhões na economia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou, na última segunda-feira (24), o pagamento do 13º salário aos aposentados. A liberação vale apenas para novos beneficiários, que não receberam a antecipação feita pelo órgão em abril e maio.

A estimativa do INSS é que 2,3 milhões de benefícios sejam pagos, movimentando cerca de R$ 2,2 bilhões na economia. O pagamento contempla apenas segurados que ainda não tinham o benefício ativo no período em que a primeira parcela foi antecipada.

Datas e valores

Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham um salário mínimo (R$ 1.518), conforme o número final do cartão do benefício. Quem recebe acima desse valor terá o crédito a partir de 1º de dezembro, também seguindo o dígito final do cartão.

Para saber quanto será depositado, o aposentado pode acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. Depois de fazer login, é necessário entrar na área "extrato de pagamento" para visualizar os valores.

Quem tem direito ao 13° do INSS?

Têm direito à gratificação aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.

No caso do auxílio-doença e do auxílio-acidente, que possuem caráter temporário, o pagamento é proporcional ao tempo de recebimento até a data do depósito da gratificação natalina.

Benefícios como BPC (Benefício de Prestação Continuada) e RMV (Renda Mensal Vitalícia) não incluem o pagamento do 13º salário.

