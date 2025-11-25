Fiepe realiza "Dia sem Imposto" para conscientizar sobre impacto da carga tributária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento acontece na quinta-feira (27) e o público poderá participar de palestras e conferir os produtos expostos com e sem a incidência de impostos

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) promove, na próxima quinta-feira (27), o Dia sem Imposto, na Casa da Indústria, em uma ação voltada à conscientização sobre os efeitos da alta carga tributária no País. O evento é gratuito e a inscrição pode ser feita no fiepe.org.br.

Ao longo do dia, o público poderá participar de palestras e visitar um mercadinho demonstrativo, onde produtos serão expostos com e sem a incidência de impostos. A proposta é mostrar de forma prática como os tributos influenciam diretamente o preço final pago pelo consumidor.

O evento também contará com a venda de produtos com descontos equivalentes ao valor dos impostos, permitindo que as pessoas percebam de maneira concreta o impacto da tributação. Para chamar atenção ao tema, uma ação simbólica com um carro içado será realizada na área externa da Casa da Indústria.

Segundo o presidente do FIEPE Jovem, Rodrigo Veloso, o objetivo é reforçar a necessidade de uma reforma tributária ampla, capaz de simplificar o sistema, reduzir a burocracia e aumentar a competitividade do setor produtivo. “O atual modelo representa um alto custo para as empresas, reduz investimentos e empregos, e encarece o consumo, afetando toda a economia”, disse.

O presidente emérito da FIEPE e senador, Armando Monteiro Neto, o presidente da FIEPE, Bruno Veloso, e a secretária executiva de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC), Amanda Aires, também participarão do evento, contribuindo com suas perspectivas sobre a importância da reforma tributária para o ambiente de negócios e o desenvolvimento regional.