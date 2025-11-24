Pernambuco tem a segunda maior inadimplência empresarial do Nordeste, aponta Serasa
Nordeste soma mais de 1,2 milhão de CNPJs no vermelho; no país, número de empresas inadimplentes atinge recorde de 8,4 milhões, segundo a Serasa
Clique aqui e escute a matéria
O avanço da inadimplência entre empresas nordestinas colocou Pernambuco na segunda posição do ranking regional, atrás apenas da Bahia. De acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, o Estado contabilizou 227.301 CNPJs com contas em atraso em setembro de 2025. Na liderança regional, a Bahia registrou 363.774 empresas negativadas, enquanto o Ceará apareceu em terceiro, com 198.211. Com esse volume, Pernambuco ocupa ainda a 10ª posição entre todas as unidades federativas do país.
Ao todo, o Nordeste somou 1.284.375 CNPJs inadimplentes no período analisado. Os menores números regionais ficaram com Sergipe (45.773), Piauí (54.901) e Alagoas (75.034). O Rio Grande do Norte chamou a atenção por outro dado: foi o Estado com a maior dívida média por empresa, chegando a quase R$ 23 mil por débito.
Recorde nacional
O aumento da inadimplência não é exclusivo do Nordeste. No Brasil, o número total de empresas com contas atrasadas bateu recorde e alcançou 8,4 milhões de CNPJs negativados em setembro de 2025, o maior patamar desde o início da série histórica. Segundo a Serasa Experian, a dívida média por companhia chegou a R$ 24.074,50, um crescimento de 9,5% em relação a setembro de 2024.
Cada empresa inadimplente acumulou, em média, 7,2 contas vencidas, com ticket médio de R$ 3.331,30 por compromisso. Somadas, essas dívidas ultrapassaram R$ 200 bilhões.
Quem mais deve
O setor de serviços concentrou mais da metade das empresas em atraso no país: 54,7% dos CNPJs negativados fazem parte dessa atividade econômica. Em seguida vêm o comércio (33,2%) e a indústria (8%). Na análise das dívidas, o segmento de serviços também lidera (32,1% das negativações), com bancos e cartões em segundo lugar (19,5%).
Micro e pequenas são as que mais sofrem
A inadimplência atinge principalmente negócios de menor porte. Das 8,4 milhões de empresas negativadas, 7,9 milhões eram micro, pequenas ou médias. Esses negócios concentraram 55,9 milhões de dívidas atrasadas, que somam R$ 174 bilhões — a maior fatia do endividamento empresarial do país.
Distribuição por regiões
Em números absolutos, o Sudeste é a região com mais empresas endividadas (mais de 4,5 milhões). Na sequência aparecem o Sul (mais de 1,3 milhão) e o Nordeste (mais de 1,2 milhão). Centro-Oeste (729 mil) e Norte (499 mil) registram os menores volumes.