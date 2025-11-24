fechar
Economia | Notícia

Pernambuco tem a segunda maior inadimplência empresarial do Nordeste, aponta Serasa

Nordeste soma mais de 1,2 milhão de CNPJs no vermelho; no país, número de empresas inadimplentes atinge recorde de 8,4 milhões, segundo a Serasa

Por JC Publicado em 24/11/2025 às 18:32
Empresas enfrentam alta no endividamento e recorde de inadimplência no Brasil, impulsionado por micro e pequenos negócios
Empresas enfrentam alta no endividamento e recorde de inadimplência no Brasil, impulsionado por micro e pequenos negócios - Bobby Fabisak/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

O avanço da inadimplência entre empresas nordestinas colocou Pernambuco na segunda posição do ranking regional, atrás apenas da Bahia. De acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, o Estado contabilizou 227.301 CNPJs com contas em atraso em setembro de 2025. Na liderança regional, a Bahia registrou 363.774 empresas negativadas, enquanto o Ceará apareceu em terceiro, com 198.211. Com esse volume, Pernambuco ocupa ainda a 10ª posição entre todas as unidades federativas do país.

Ao todo, o Nordeste somou 1.284.375 CNPJs inadimplentes no período analisado. Os menores números regionais ficaram com Sergipe (45.773), Piauí (54.901) e Alagoas (75.034). O Rio Grande do Norte chamou a atenção por outro dado: foi o Estado com a maior dívida média por empresa, chegando a quase R$ 23 mil por débito.

Recorde nacional

O aumento da inadimplência não é exclusivo do Nordeste. No Brasil, o número total de empresas com contas atrasadas bateu recorde e alcançou 8,4 milhões de CNPJs negativados em setembro de 2025, o maior patamar desde o início da série histórica. Segundo a Serasa Experian, a dívida média por companhia chegou a R$ 24.074,50, um crescimento de 9,5% em relação a setembro de 2024.

Cada empresa inadimplente acumulou, em média, 7,2 contas vencidas, com ticket médio de R$ 3.331,30 por compromisso. Somadas, essas dívidas ultrapassaram R$ 200 bilhões.

Quem mais deve

O setor de serviços concentrou mais da metade das empresas em atraso no país: 54,7% dos CNPJs negativados fazem parte dessa atividade econômica. Em seguida vêm o comércio (33,2%) e a indústria (8%). Na análise das dívidas, o segmento de serviços também lidera (32,1% das negativações), com bancos e cartões em segundo lugar (19,5%).

Micro e pequenas são as que mais sofrem

A inadimplência atinge principalmente negócios de menor porte. Das 8,4 milhões de empresas negativadas, 7,9 milhões eram micro, pequenas ou médias. Esses negócios concentraram 55,9 milhões de dívidas atrasadas, que somam R$ 174 bilhões — a maior fatia do endividamento empresarial do país.

Distribuição por regiões

Em números absolutos, o Sudeste é a região com mais empresas endividadas (mais de 4,5 milhões). Na sequência aparecem o Sul (mais de 1,3 milhão) e o Nordeste (mais de 1,2 milhão). Centro-Oeste (729 mil) e Norte (499 mil) registram os menores volumes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Inadimplência de aluguel atinge nível mais alto em 16 meses, aponta Superlógica
MERCADO IMOBILIÁRIO

Inadimplência de aluguel atinge nível mais alto em 16 meses, aponta Superlógica
Cambridge Family Recife cria Conselho de Lideranças para impulsionar nova geração de empresários do Nordeste
Coluna JC Negócios

Cambridge Family Recife cria Conselho de Lideranças para impulsionar nova geração de empresários do Nordeste

Compartilhe

Tags