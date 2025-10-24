Cambridge Family Recife cria Conselho de Lideranças para impulsionar nova geração de empresários do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encontro inaugural em 4 de novembro marca início de grupo exclusivo para troca de experiências e fortalecimento da sucessão empresarial na região

Clique aqui e escute a matéria

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) através de sua Regional Recife está anunciando a criação do Conselho de Lideranças Familiares, um espaço exclusivo e colaborativo formado por 12 membros da próxima geração de famílias empresárias.



O encontro inaugural será no próximo dia 4 de novembro, no Riomar Trade Center 5, com uma programação das 9h às 12h seguida de almoço especial no Ruizito, que terá o empresário Boris Berenstein como convidado.



Para 2026, o Conselho programou a realização de encontros trimestrais para promover o desenvolvimento, o fortalecimento do protagonismo e a troca de experiências entre seus membros. Idealizado pela CFEG, o Conselho busca criar um ambiente de confiança e colaboração para superar os desafios enfrentados por membros em transição para o comando das empresas familiares consolidadas.



Segundo Elane Cabral, sócia regional da CFEG, o grupo contará com participantes que já trabalham nas empresas e, apesar de ainda não tomarem as decisões finais, desejam se preparar para assumir posições de liderança, compartilhando desafios e buscando crescimento coletivo.



O Conselho de Lideranças Familiares é reservado para membros entre 30 e 50 anos, ativos na gestão da empresa familiar, selecionados a partir de convite da CFEG. A adesão exige compromisso com a participação integral nas reuniões e confidencialidade nas discussões.



O sócio regional da CFEG, Antônio Jorge Araújo, explica que esse modelo contempla a participação de apenas um membro por família, formando um grupo seleto e diverso para fortalecer conexões de valor entre os pares e também entre a CFEG e o ambiente empresarial local.



Com essa iniciativa, a Cambridge reforça sua presença regional e seu compromisso estratégico em desenvolver a governança corporativa e sucessória em empresas familiares, preparando a próxima geração para garantir a longevidade e sustentabilidade dos negócios no Nordeste.



A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) está aliando metodologias inovadoras - marca do seu fundador, o professor John Davis - e globais a um atendimento personalizado, adaptado à cultura e às necessidades do Nordeste.



E esse olhar regional permite que as famílias planejem a sucessão de suas empresas de maneira organizada, garantindo a longevidade e a prosperidade dos negócios familiares.



O grande destaque do escritório do Recife está na capacidade de trabalhar conceitos essenciais como governança corporativa e sucessão dentro da realidade local. “Trabalhamos com soluções acessíveis e sob medida para o mercado local, respeitando sua dinâmica e valores”, afirma Antônio Jorge Araújo, sócio da Cambridge no Recife atenção destacada por Elane Cabral, para quem esse cuidado é fundamental: “Se a sucessão não for bem planejada, o patrimônio da família, e da empresa, pode ficar em risco”.



Por sua vez, o médico e empresário Boris Berenstein, membro associado da Cambridge Family Enterprise Group, reforça que a sucessão bem conduzida é a chave para que a família mantenha seu legado e continue investindo no crescimento do negócio.



A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG), é uma companhia referência mundial em consultoria para famílias empresárias que abriu no dia 2 de maio de 2024 seu primeiro escritório regional no Recife, marcando um novo capítulo na atuação da empresa no Nordeste.



Fundada há 36 anos em Boston pelo professor John Davis, a CFEG vem atuando fortemente no Brasil há quase 20 anos, por meio do escritório de São Paulo. Com a unidade do Recife, amplia sua presença regional, numa integração que vem dando muito certo.



O escritório regional da CFEG no Recife nasceu da união com a AJA, empresa pernambucana que atuava simultaneamente no Nordeste, criando uma parceria que fortalece o atendimento às famílias empresárias da região.



A integração das equipes permite oferecer soluções personalizadas que combinam expertise internacional, conhecimento do mercado nacional e sensibilidade às especificidades locais.

