Consultor lista problemas que executivos têm no relacionamento com gerentes de TI e escreve livro para ajudá-los a decidir com segurança

Proposta de Segurança da Informação – (Auto) Análise de Risco colocar o CEO na mesma página do gerente de TI nivelando o debate na empresa

Consultor com larga experiência no dia-a-dia de várias empresas o analista de sistemas Mário Laranjeiras não raro se deparava com situações em que o diretor, executivo ou dono de uma empresa se queixava de estar preso as argumentações de seus gerentes de líderes de TI que não raro apresentavam dificuldades para entrega de soluções que acabam travando negócios.

E o final desse embate se dava com o líder saindo com a sensação de que estava sendo levado a decidir sem muita segurança.



Depois de anos tendo convivido com essa tipo de situação, ele decidiu escrever um livro que serviu de guia básico para colocar o gestor efetivamente na mesma página do gerente de ti e assim conversar e decidir com mais segurança,



Segurança da Informação – (Auto) Análise de Risco tem como o objetivo ser isso mesmo um guia de referência rápida para o CEO ou um Executivo de alto nível da Organização que não tem formação técnica é que responde pelo assunto, para facilitar a interlocução deste com as áreas envolvidas.



Esperamos que o livro seja útil também a uma grande gama de profissionais, professores, alunos e pesquisadores envolvidos com os assuntos abordados, diz o consultor.



Segurança da Informação além de diversas conceituações, o livro apresenta mais de 1500 questões/pontos de verificação, baseados em 42 referências bibliográficas e nas décadas de experiências nos assuntos tratados no livro.



Sgurança da Infomação - Divulgaçao

Os conteúdos deste e de outros livros nossos serão inseridos no sistema que desenvolvemos e que será lançado no final de 2025 chamado Profile Checker Function – PCF. Essa ferramenta de aprendizagem, que pode ser usada por empresas e consultorias, permite a realização de gincanas de conhecimento, diagnósticos e auditorias, resultando em pontuações dos aspectos avaliados e uma pontuação final da organização.



Embora possa ser utilizado por uma grande variedade de profissionais, de gerentes de TI a advogados, professores, alunos e consultores envolvidos com o tema, o livro foi desenvolvido para o CEO ou um executivo de alto nível da organização



A proposta é que sirva de um guia de referência rápida para os assuntos abordados, facilitando a sua comunicação com profissionais especialistas, entre outros benefícios.



Ele reúne mais de mais de 1500 questões baseadas na nossa experiência de mais de duas décadas nos temas abordados e em 42 referências bibliográficas, incluindo diversas normas ISO.

O conteúdo deste livro e outros conteúdos serão carregados no Profile Checker Function – PCF, uma ferramenta de Aprendizagem Organizacional que lançaremos no final de 2025.



Segundo Mário Laranjeiras com ela, será possível aos times das organizações (e, claro, consultores) realizarem diversas atividades de Desenvolvimento Organizacional, como jogos, gincanas, diagnósticos e auditorias, além de testes de conhecimento das suas equipes. De modo que sua aplicação possa gerar pontuações para os temas abordados e um "PCF Score!" geral.

