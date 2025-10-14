Capítulo do IBGC em Pernambuco foca no fortalecimento de governança da famílias empresárias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Recém-eleito coordenador do Capítulo Pernambuco do IBGC. O consultor, Adgenison Nascimento, acredita que tem uma importante missão à frente da entidade que atua nos estados de Sergipe e Rio Grande do Norte: agregar mais empresas ao IBGC, ampliando o número de associados que nos quatro estados passa de 70.



Adgenison Nascimento construiu sua carreira em Sergipe, onde atua como consultor de várias empresas e está no IBGC há mais de uma década, tendo participado de várias ações e eventos nos estados onde a temática é capacitar gestores e acionistas para modernização de suas empresas, levando em consideração as peculiaridades do Nordeste.



O Nordeste é uma região de enorme potencial e que vem apostando na melhoria da gestão, especialmente na contratação de mais executivos externos e na preparação dos filhos dos fundadores para a perpetuação do legado, diz o coordenador.



Uma das características das empresas do Nordeste, diz Adgenison Nascimento, é que elas carregam uma tradição de cuidado com o crescimento e o respeito à sua cultura empresarial construída à luz de confiança. E isso se deve a presença do fundador e de seus sucessores.



Esse é um ativo importante porque instituições como o INGC podem ajudar a acrescentar mais instâncias de governança estimulando a presença e o convite de conselheiros externos de modo a contribuir para a melhoria de processos.



Ele lembra que as empresas do Nordeste já vêm adquirindo serviços de consultoria e implantando sistemas mais modernos, até porque elas agora estão expostas à concorrência nacional e não raro até internacional.



Segundo Adgenison Nascimento existe um grande potencial de serviços de consultoria na Região no sentido de estimular a alta gestão e a contratação de mais assessoramento o que se reflete no interesse dos eventos que tratam de gestão, governança, treinamento de acionistas de famílias empresárias a partir de uma melhor gestão que os integrantes dessas famílias trazem com um educação.



Isso tem ajudado a que empresas expostas à concorrência regional passem a se equipar melhor e equipar melhor seus gestores para um mercado cada vez mais competitivo no qual o IBGC tenta trazer sua colaboração para fazer com que mais empresas estejam se juntando aos serviços e plataformas que o IBGC oferece em seus diversos comitês.

