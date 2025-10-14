Capítulo do IBGC em Pernambuco foca no fortalecimento de governança da famílias empresárias
Adgenison Nascimento do Capítulo Pernambuco do IBGC, foca atuação em estimular empresas a aumentarem governança, gestão e preparar gerações futuras.
Recém-eleito coordenador do Capítulo Pernambuco do IBGC. O consultor, Adgenison Nascimento, acredita que tem uma importante missão à frente da entidade que atua nos estados de Sergipe e Rio Grande do Norte: agregar mais empresas ao IBGC, ampliando o número de associados que nos quatro estados passa de 70.
Adgenison Nascimento construiu sua carreira em Sergipe, onde atua como consultor de várias empresas e está no IBGC há mais de uma década, tendo participado de várias ações e eventos nos estados onde a temática é capacitar gestores e acionistas para modernização de suas empresas, levando em consideração as peculiaridades do Nordeste.
O Nordeste é uma região de enorme potencial e que vem apostando na melhoria da gestão, especialmente na contratação de mais executivos externos e na preparação dos filhos dos fundadores para a perpetuação do legado, diz o coordenador.
Uma das características das empresas do Nordeste, diz Adgenison Nascimento, é que elas carregam uma tradição de cuidado com o crescimento e o respeito à sua cultura empresarial construída à luz de confiança. E isso se deve a presença do fundador e de seus sucessores.
Esse é um ativo importante porque instituições como o INGC podem ajudar a acrescentar mais instâncias de governança estimulando a presença e o convite de conselheiros externos de modo a contribuir para a melhoria de processos.
Ele lembra que as empresas do Nordeste já vêm adquirindo serviços de consultoria e implantando sistemas mais modernos, até porque elas agora estão expostas à concorrência nacional e não raro até internacional.
Segundo Adgenison Nascimento existe um grande potencial de serviços de consultoria na Região no sentido de estimular a alta gestão e a contratação de mais assessoramento o que se reflete no interesse dos eventos que tratam de gestão, governança, treinamento de acionistas de famílias empresárias a partir de uma melhor gestão que os integrantes dessas famílias trazem com um educação.
Isso tem ajudado a que empresas expostas à concorrência regional passem a se equipar melhor e equipar melhor seus gestores para um mercado cada vez mais competitivo no qual o IBGC tenta trazer sua colaboração para fazer com que mais empresas estejam se juntando aos serviços e plataformas que o IBGC oferece em seus diversos comitês.