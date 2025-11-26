Experience Club Nordeste promove encontro entre lideranças empresariais em Jantar do Ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A 5ª edição 'Jantar do Ano' Recife do Experience Club Nordeste reuniu, nesta terça-feira (24), empresários e representantes de diversos setores da economia local e nacional, para uma noite de confraternização e troca de experiências. O evento, realizado no Armazém Blu’nelle, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, contou com as presenças de Marcelo Noronha, CEO Bradesco; Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil; e Augusto Martins, CEO JHSF, que através de uma roda de conversas deram relatos de suas trajetórias profissionais, e os caminhos percorridos até alcançar o sucesso em suas carreiras.

O organizador do Experience Club Nordeste, André Farias, enalteceu o engajamento dos líderes que representam a indústria, o setor financeiro e o de luxo do País em Pernambuco. "Muito feliz por realizar essa quinta edição, celebrando o ano de 2025 junto com essas pessoas que fazem o mercado empresarial pernambucano. E para essa ocasião tão significativa, não podíamos deixar de escalar um time de peso para participar. Os três vêm dando um grande resultado nas suas companhias e sendo exemplo de gestão, pioneirismo e transformação", destacou.

De volta ao Recife, o pernambucano Marcelo Noronha não escondeu a satisfação de retornar à cidade natal, além de rememorar o início de sua carreira, no extinto Banco Banorte, e de compartilhar experiências com o empresariado local. "É um prazer muito grande está na minha terra. Estou longe do Recife há 31 anos, mas sempre que retorno é uma conexão incrível. E está participando desse jantar com grandes empresários é incrível. Tive a oportunidade de conversar com vários empresários importantes de setores diferentes, que a gente tem relacionamento há muito tempo, mas também conversei com outros jovens empreendedores que estão começando seu negócio. Então, é muito bacana essa troca e ver esse evento prosperando cada vez mais" comentou o CEO do Bradesco.

Uma das principais multinacionais do mundo, a chinesa BYD tem se destacado não somente na produção de carros elétricos, mas também em operações globais no desenvolvimento de tecnologia, eletrônicos, energias renováveis e até transporte ferroviário. "A BYD obteve um ano de 2025 muito desafiador, mas também um ano com boas conquistas. Inauguramos uma fábrica no Nordeste (em Camaçari, na Bahia), se tornando uma empresa que atua e investe diretamente na região, se aproximando cada vez mais da população e abrindo concessionárias por todo o Brasil. E poder compartilhar esses desafios que foram superados aqui no Jantar do Ano, nessa celebração com amigos, é muito importante", contou Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil.

O Jantar do Ano Recife do Experience Club Nordeste contou com as presenças de Marcelo Noronha, CEO Bradesco; Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil; e Augusto Martins, CEO JHSF - JAILTON JR./JC IMAGEM

Líder no setor imobiliário de alta renda no Brasil, a JHSF atua em diversas áreas, desde empreendimentos destinados à alta renda, hotéis, e cerca de 40 operações gastronômicas, entre bares, cafés e restaurantes, além de ter criado o primeiro aeroporto internacional dedicado à aviação executiva no Brasil. "É um prazer estar aqui nesse jantar tão especial. É um privilégio para nós da JHSF estar junto dessas pessoas tão relevantes aqui da região e falar a respeito do nosso negócio. Tivemos um ano positivo, mas seguimos trabalhando nessa reta final até o fechamento, para que em 2026 seguir com toda a disciplina para encarar os desafios que o próximo ano nos trará. A companhia segue com os seus investimentos fortes e a gente tem uma expectativa muito positiva para que 2026 também seja um bom ano", desejou Augusto Martins, CEO JHSF.