fechar
Economia | Notícia

Com crise dos Correios, governo vê déficit de mais de R$ 9 bilhões em estatais em 2025

Se confirmada projeção, será maior déficit entre todas as estatais. Executivo anunciou contingenciamento de R$ 3,3 bilhões em despesas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/11/2025 às 11:34
Estimativa no d&eacute;ficit dos Correios mais do que dobrou, saindo de R$ 2,380 bilh&otilde;es para R$ 5,808 bilh&otilde;es
Estimativa no déficit dos Correios mais do que dobrou, saindo de R$ 2,380 bilhões para R$ 5,808 bilhões - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à crise que atingiu os Correios, o governo ampliou a projeção de déficit nas empresas estatais este ano, de R$ 5,504 bilhões para R$ 9,208 bilhões. As informações constam do Relatório e Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre, divulgado na última sexta-feira (21) pelos ministérios da Fazenda e Planejamento.

"O aumento na projeção do déficit em R$ 3,704 bilhões decorre principalmente do impacto da reprogramação dos Correios", diz o texto.

A estimativa no déficit da empresa mais do que dobrou, passando de R$ 2,380 bilhões no relatório anterior para R$ 5,808 bilhões agora. Se confirmada a projeção, será o maior déficit entre todas as estatais.

A previsão para o déficit total das estatais já considera a dedução de R$ 4,248 bilhões em despesas relativas ao Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), autorizada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.

Com o rombo previsto nas estatais, a estimativa de déficit primário para o Programa de Dispêndios Globais (PDG) superou o limite previsto na LDO: um déficit primário de R$ 6,215 bilhões, já contando uma dedução de R$ 5,0 bilhões em gastos com o PAC.

O governo teve de compensar a meta fiscal do PDG com o orçamento fiscal e da seguridade. A compensação de quase R$ 3 bilhões levou a projeção de déficit primário a R$ 34,259 bilhões, já abaixo do limite inferior de tolerância, que aceita um rombo de até R$ 30,970 bilhões. O centro da meta fiscal é de déficit zero. Com isso, o Executivo foi obrigado a anunciar um contingenciamento de R$ 3,3 bilhões em despesas.

Leia também

MBC: Com Pix, empresas e consumidores brasileiros economizaram R$ 117 bilhões em 5 anos
Pix

MBC: Com Pix, empresas e consumidores brasileiros economizaram R$ 117 bilhões em 5 anos
Fiemg celebra avanço, mas diz ainda haver dúvidas sobre tarifas a produtos brasileiros
MEDIDA

Fiemg celebra avanço, mas diz ainda haver dúvidas sobre tarifas a produtos brasileiros

Compartilhe

Tags