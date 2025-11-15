fechar
Economia | Notícia

Fiemg celebra avanço, mas diz ainda haver dúvidas sobre tarifas a produtos brasileiros

Instituição afirma ainda que a medida não esclarece integralmente o alcance da revisão tarifária, e que seu impacto prático permanece incerto

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/11/2025 às 15:17
Trump retirou tarifa após altas de até 40% em produtos como o café
Trump retirou tarifa após altas de até 40% em produtos como o café - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) afirmou, em comunicado, que considera positiva, mas ainda limitada, a redução parcial das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Para a instituição, ainda restam dúvidas quanto à medida.

"Embora represente um avanço inicial, persistem dúvidas relevantes entre exportadores mineiros sobre a manutenção da sobretaxa de 40%, o que continua afetando a competitividade de setores como carnes e café, essenciais para a competitividade da indústria mineira", afirma a federação.

A instituição afirma ainda que a medida não esclarece integralmente o alcance da revisão tarifária, e que seu impacto prático permanece incerto, sobretudo para produtos em que o Brasil é fornecedor essencial ao mercado americano.

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, afirma que "a decisão mostra disposição ao diálogo, porém é necessário avançar mais para remover todas as barreiras adicionais e restabelecer condições adequadas de competitividade para a indústria mineira".

 

