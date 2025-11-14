fechar
Economia | Notícia

Comércio do Centro do Recife funcionará todos os dias até o fim do ano

Medida começa neste sábado (15), feriado da Proclamação da República, e busca impulsionar as vendas de Natal, Ano Novo e Black Friday

Por JC Publicado em 14/11/2025 às 10:29
A inten&ccedil;&atilde;o &eacute; atender os clientes nas compras de final de ano e incrementar os neg&oacute;cios do varejo
A intenção é atender os clientes nas compras de final de ano e incrementar os negócios do varejo - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

A partir deste sábado (15), o comércio do Centro do Recife passa a funcionar de domingo a domingo, inclusive nos feriados, para atender à demanda crescente das compras de fim de ano.

A decisão foi acordada entre o Sindicato dos Lojistas e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

Segundo o presidente da CDL, Fred Leal, a medida tem o objetivo de atender os consumidores e estimular o varejo local em um dos períodos mais movimentados do ano.

“É quando o consumidor está mais ativo e o lojista quer vender. Por isso, incentivamos a abertura diária até o último dia do ano”, destacou.

Aumento nas vendas

Com a ampliação da jornada, a expectativa é de um aumento de pelo menos 10% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024. Além das compras de Natal e Ano Novo, o comércio também aposta na Black Friday como um dos impulsionadores das vendas no período.

Os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, que formam o coração comercial do Recife, reúnem cerca de 1.300 lojas de diferentes segmentos. Durante o período de festas, o fluxo diário de pessoas deve ultrapassar um milhão, atraindo consumidores de toda a Região Metropolitana e de estados vizinhos.

Segurança reforçada 

Para acompanhar o aumento do movimento, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) lançou, nesta sexta-feira (14), a Operação Papai Noel 2025, que segue até o fim do ano com reforço no policiamento no Centro e em outros polos comerciais do estado.

