PSOL confirma pré-candidatura de Manuela d?Ávila ao Senado pelo RS após sua saída do PCdoB

Segundo o PSOL, a formalização do anúncio de filiação da ex-deputada deve ocorrer no próximo dia 9 de dezembro, em evento em Porto Alegre (RS)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/11/2025 às 17:51
Imagem da ex-deputada federal Manuela d'Ávila
Imagem da ex-deputada federal Manuela d'Ávila - Divulgação

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) anunciou neste sábado, 29, a filiação e o lançamento da pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul da ex-deputada federal Manuela d'Ávila.

A formalização do anúncio deve ocorrer no próximo dia 9 de dezembro, em evento em Porto Alegre (RS). Até novembro de 2024, d'Ávila era filiada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

"Fortalece o nosso projeto de mudanças estruturais pro Brasil e por um outro mundo - mais justo e fraterno - possível" afirmou o partido, em publicação no Instagram.

Em suas redes, d'Ávila disse que "a esquerda brasileira é diversa" e que "essa diversidade é uma força". Afirmou também que "o desafio é combiná-la com a unidade necessária diante do fascismo".

 

