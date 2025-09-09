Contas do PSOL de 2022 são desaprovadas pelo TRE-PE; partido pode recorrer ao TSE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tribunal apontou uso irregular de verbas do Fundo Partidário, falhas na transparência e determinou devolução de quase R$ 64 mil pelo PSOL.

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) desaprovou, na sessão desta terça-feira (9), a prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) relativa ao exercício financeiro de 2022. O julgamento acompanhou por unanimidade o voto do relator, desembargador eleitoral Washington Amorim.

Segundo a análise da Secretaria de Auditoria, foram identificadas falhas que comprometeram a transparência da movimentação financeira da legenda.

Entre as irregularidades apontadas e reconhecidas pelo Tribunal estão:

Recebimento de recursos de fonte vedada;

Despesas pagas com o Fundo Partidário sem documentação fiscal;

Pagamento de juros e multas com verbas do Fundo Partidário;

Ausência de conta bancária específica para doações de campanha;

Falta de apresentação de certidões e pareceres obrigatórios;

Inconsistências no registro de sobras de campanha;

Descumprimento parcial da destinação mínima de recursos do Fundo Partidário para programas de incentivo à participação política das mulheres.

Com a decisão, o TRE-PE determinou que o PSOL devolva valores ao Tesouro Nacional. O reembolso deve ser feito, de preferência, com recursos próprios, mas também poderá ser realizado por meio de penhora ou do uso do Fundo Partidário.

Os valores definidos foram os seguintes:

R$ 55.756,74 referentes a recursos de fonte vedada;

R$ 7.674,81 de verbas do Fundo Partidário aplicadas irregularmente ou sem comprovação;

Aplicação do saldo de R$ 6.476,80 do exercício de 2022 em programas de incentivo à participação das mulheres na política, no exercício financeiro subsequente.

A decisão seguiu o parecer técnico e aplicou a legislação eleitoral vigente. O PSOL ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

