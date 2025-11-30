Vereadora do Recife recebe ameaça de morte após levar gaiola com foto de Bolsonaro dentro para a Câmara

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Kari Santos diz que a enxurrada de ataques começou depois da publicação do vídeo em que aparece com uma gaiola exibida durante sessão da Câmara

A vereadora recifense Kari Santos (PT) relatou ter se tornado alvo de ameaças de morte nas redes sociais depois de uma intervenção que realizou no plenário da Câmara Municipal. Na sessão da última terça-feira (25), ela exibiu uma pequena gaiola com a foto de Jair Bolsonaro (PL), numa referência à condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão.

A performance foi registrada em vídeo e publicada em seu perfil. A postagem, que trazia a imagem da gaiola acompanhada da frase “Bolsonaro preso”, acabou desencadeando uma série de ataques virtuais. De acordo com a parlamentar, começaram a chegar mensagens anônimas desejando que ela e familiares fossem “esfaqueados” ou “eliminados”.

Kari afirma que só tornou o caso público porque desta vez o volume das agressões foi muito maior. “Recebi uma quantidade realmente significativa de ameaças de morte, algumas veladas, outras explícitas, e envolveram novamente a minha família. Também vieram ataques à minha honra, à minha imagem, com injúria, calúnia e xenofobia”, disse.

Para ela, o alcance da publicação fora do círculo habitual de seguidores explica a escalada dos ataques. “A postagem furou a bolha e chegou a eleitores da direita de outros estados. A gente vive numa democracia, divergências políticas são normais. O que não é normal são os comentários e ameaças que foram dirigidos a mim”, ressaltou.

Segundo a vereadora, o objetivo dos agressores era criar um ambiente de intimidação. “Foi um cenário de perseguição, com o intuito de derrubar minha página e tentar me desestabilizar emocionalmente. Mas não conseguiram. Eu não me senti intimidada nem com medo.”

Questionada se imaginava que o gesto de levar a gaiola ao plenário pudesse gerar reação tão intensa, ela disse que não. “As pessoas podem expressar suas opiniões, mas não podem me ameaçar de morte. É um recado pedagógico. E, sinceramente, eu não tenho medo, nunca tive, de bolsonarista. Vou continuar fazendo o que acredito, expressando minhas opiniões e mantendo minhas agendas normalmente.”

A vereadora informou ainda que já está reunindo prints e links para acionar as autoridades. A intenção é registrar boletim de ocorrência e buscar apoio do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para que os autores das ameaças sejam identificados.

O vídeo da performance ultrapassou 1,2 milhão de visualizações e foi replicado por páginas políticas de grande alcance, o que, segundo ela, ampliou a enxurrada de ataques. As mensagens continuam chegando, tanto de forma privada quanto nos comentários às publicações da parlamentar no Instagram.

Nota de apoio

Em comunicado divulgado na quarta-feira (26), o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores declarou apoio total à vereadora. A sigla avaliou que as ameaças configuram mais um reflexo da “política do ódio” alimentada por setores da extrema direita e que, na visão do PT, tenta constranger vozes comprometidas com a defesa da democracia.

O partido também ressaltou a atuação cotidiana de Kari Santos junto às comunidades do Recife e reforçou que não aceitará tentativas de intimidação. “Não aceitaremos nenhum tipo de intimidação. Não recuaremos um milímetro diante da violência política. As providências necessárias para enfrentar esses atos criminosos estão sendo tomadas. Kari Santos tem todo o nosso apoio e solidariedade”, afirmou a direção estadual.