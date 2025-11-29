fechar
Política | Notícia

Em evento da Fiepe, Raquel Lyra defende união em prol do desenvolvimento de Pernambuco

Encontro reuniu lideranças, empresários e parceiros, para fazer um balanço das ações de 2025 e celebrar as festas de fim de ano

Por JC Publicado em 29/11/2025 às 22:04
Governadora Raquel Lyra em evento da Fiepe
Governadora Raquel Lyra em evento da Fiepe - Divulgação/Secom

A governadora Raquel Lyra (PSD) participou na noite da sexta-feira (28) do Encontro dos Empresários da Indústria de Pernambuco, promovido pela Fiepe (Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco). O evento reuniu lideranças e parceiros, para fazer um balanço das ações de 2025 e celebrar as festas de fim de ano, com apresentação do cantor Alceu Valença.

Em discurso, a governadora defendeu a união em prol do desenvolvimento econômico do Estado. "Como a gente não fica para trás? Com mobilização, união, com engajamento. Porque ninguém é capaz de fazer nada sozinho, e nada melhor do que a força do empresariado, de quem tem a coragem de gerar emprego e renda em Pernambuco, para permitir que a gente deixe de lado as bandeiras partidárias, deixe de lado aquilo que nos desune, deixemos as disputas políticas eleitorais para o tempo da eleição, mas é tempo de nos unirmos pelo nosso estado, sob a pena da gente ver outros estados crescerem, e nós não", alertou.

Raquel Lyra também mencionou os filhos Nando e João, de 13 e 15 anos, ao falar sobre o sonho de um Estado seguro e desenvolvido. "Nunca foi pelas próximas eleições, mas sempre para as próximas gerações", declarou.

O empresário e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Armando Monteiro Neto também esteve presente no evento e também pregou união. "Sob a liderança firme da governadora Raquel Lyra, é tempo de Pernambuco reunir a bancada do Estado, os ministros de Pernambuco e nós construirmos um pacto por Pernambuco", disse.

O presidente da Fiepe, Bruno Veloso, também discursou no encontro e relembrou as ações realizadas pela entidade durante o ano: "2025 foi um ano de transformação, articulação e afirmação do papel da indústria como protagonismo do desenvolvimento de Pernambuco. Seguiremos comprometidos com a melhoria do ambiente de negócios, com a defesa da indústria pernambucana, com a interiorização de nossas ações e com a construção de um futuro mais competitivo, inovador, sustentável para o nosso Estado".

