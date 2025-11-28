"A escola precisa ser o oásis da criança", diz Raquel Lyra sobre combate à violência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora esteve no Sertão nesta sexta e defendeu o ensino em tempo integral como principal ferramenta para afastar jovens do tráfico e da violência

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), defendeu nesta sexta-feira (28) que a educação de qualidade é a única ferramenta capaz de resgatar jovens aliciados pela criminalidade. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa em Petrolina, no Sertão do Estado.

Ao ser questionada sobre políticas públicas de segurança, a gestora traçou um perfil das vítimas da violência no estado e destacou a necessidade de oferecer um "projeto de vida" através da escola.

“Quem mata e quem morre são jovens, são jovens pretos de periferia, muitas vezes. Isso não é algo que atinge somente grandes cidades como Petrolina, mas atinge as pequenas cidades também. Elas são aliciadas por tráfico de drogas e elas morrem por isso”, afirmou Raquel.

A governadora descreveu o ciclo que leva esses jovens ao sistema prisional ou à morte. “Muitas vezes elas são viciadas e, pelo vício, elas viram um aviãozinho e elas morrem por isso. E elas são apreendidas e aprisionadas por isso também”, completou.



Escola como "oásis"

Citando sua experiência anterior como gestora da Secretaria da Criança e Juventude, Raquel Lyra enfatizou que o Estado precisa garantir o básico para quem vive em vulnerabilidade.

“Mas tem uma aposta que a única chance que eles têm é uma educação decente, é uma educação de qualidade e em tempo integral, é uma educação que seja libertadora, que forme crianças com um projeto de vida”, disse.

Para a gestora, a unidade de ensino deve suprir as carências trazidas de casa.

“E eu digo sempre para os nossos professores, para os nossos gestores, para o nosso time, a escola precisa ser o oásis da criança", ressaltou.

"Mas mesmo que a família seja desestruturada, se ela não tiver comida em casa, se ela não tiver água em casa, se ela não tiver escova de dente e pasta de dente em casa que ela tenha na escola, se ela não tem o tênis para ir para a escola, que nós entreguemos o tênis a ela”, pontuou Lyra.

Universalização do ensino integral

A governadora ressaltou os números da rede estadual, afirmando que 61% das matrículas de Pernambuco já estão em tempo integral, abrangendo 100% do Ensino Médio e 40% do Ensino Fundamental 2.

“Isso é um programa que começou em 2011, está em 2025 e continua sendo ampliado. A minha próxima meta é universalizar a educação em tempo integral. Isso precisa ser feito nos municípios também”, projetou.

Ao finalizar, Raquel rejeitou discursos de violência policial como solução única e convocou a sociedade para a responsabilidade coletiva.

“Ninguém pode largar o menino achando que não é problema seu, o menino é problema nosso porque ele é filho de Pernambuco, então a gente faz parte da solução e todo mundo precisa cuidar dele. A gente não pode dizer que bandido bom é bandido morto, a gente não pode achar que é fácil, que é bom perder um menino por crime, não é, o bom é um menino com projeto de vida”, concluiu.