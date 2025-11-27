Raquel Lyra melhora estratégia digital, mas João Campos segue dominando as redes, analisa especialista
Diretor da Bites, empresa especializada em análise de dados, aponta mudança na estratégia digital da governadora em busca da popularidade do prefeito
A disputa entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), já se desenha também no ambiente digital, onde ambos têm investido com mais intensidade às vésperas da corrida pelo governo de Pernambuco em 2026.
Um diagnóstico feito por Manoel Fernandes, diretor-executivo da Bites, empresa especializada em dados, estratégia e análise de comportamento online, mostra que Campos mantém vantagem em volume de seguidores, capilaridade e modelo de comunicação, mas que Raquel adotou uma nova estratégia que ampliou seu alcance.
Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Fernandes apontou que João Campos mantém presença sólida em múltiplas plataformas e acumula números robustos. Em paralelo, Raquel cresceu de forma consistente, com maior engajamento em pautas ligadas ao papel do governo estadual, como segurança pública, e conteúdos mais pessoais.
A mudança de postura de Raquel nas redes
O especialista aponta que a governadora passou a priorizar conteúdos mais descontraídos aliados a ações de governo, com vídeos curtos e registros pessoais que têm obtido desempenho superior ao padrão anterior.
Uma dessas gravações, em que Raquel Lyra aparece correndo em frente ao Palácio do Campo das Princesas durante a entrega de viaturas, tornou-se um dos conteúdos de melhor resultado e acabou replicado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, correligionário e aliado da pernambucana.
“A governadora encontrou um caminho e está explorando bem esse caminho. Ela descobriu que, se ficar mais leve a divulgação dos conteúdos, tem maior atenção", analisou Manoel Fernandes nesta quinta-feira (27).
Apesar do desempenho, a decisão de Raquel de ocultar a contagem de likes no Instagram dificulta a mensuração precisa do impacto de suas publicações. A prática também vem sendo adotada por Eduardo Moura, vereador do Novo e possível candidato ao governo monitorado pela Bites, o que reduz o peso das interações nas métricas aplicadas pela empresa.
“Que a governadora vem ganhando seguidores, vem ganhando engajamento, isso é claro, só que a gente não vê nos nossos números, nas nossas métricas, essa grande diferença", ponderou.
O momento consolidado de João Campos
Mesmo em um período de menor intensidade comunicacional, João Campos sustenta liderança absoluta em alcance e engajamento. A presença digital do prefeito é vista pela Bites como resultado de uma estratégia consistente, que se tornou referência dentro e fora de Pernambuco.
Ele reúne cerca de 1 milhão de seguidores no TikTok, quase 3 milhões no Instagram e mais de 27 mil inscritos no YouTube. Do total do Instagram, aproximadamente 43% estão no Recife, principal colégio eleitoral do estado, de acordo com levantamento da Bites.
Na avaliação da consultoria, Campos opera hoje em um “momento de tranquilidade”, mas tende a recuperar os picos de audiência assim que iniciar uma eventual campanha ao governo.
O ambiente digital, lembra Fernandes, é impulsionado por emoção e mobilização, elementos intensificados no período eleitoral, o que pode sinalizar a retomada de uma agenda digital intensa nas redes do prefeito no próximo ano.
O impacto das buscas no Google
Além das redes sociais, a Bites monitora o comportamento do eleitorado por meio das consultas feitas no Google, indicador que, segundo a empresa, revela onde a atenção política está crescendo de forma orgânica.
A leitura desse movimento trouxe um dado considerado relevante: o maior volume de buscas sobre Raquel Lyra partiu de municípios do Agreste, como Agrestina e Águas Belas. Esse aumento de interesse indica que temas envolvendo a governadora podem estar repercutindo de maneira mais intensa nessas localidades do interior, onde ela possui presença forte por ter sido prefeita de Caruaru.
No caso de João Campos, o mapa de buscas mostra que o interesse também tem avançado para cidades de fora da Região Metropolitana do Recife, como Calçado, Lajedo e Glória do Goitá. A movimentação sugere que o prefeito começa a ampliar sua presença digital para áreas que não fazem parte do seu núcleo eleitoral original, fenômeno observado pela consultoria como sinal de expansão de visibilidade estadual.
Likes não são votos
As métricas analisadas pela Bites mostram que, apesar do avanço digital da governadora, o prefeito permanece como a principal liderança política do estado no ambiente online. Ainda assim, o movimento recente de Raquel é consistente e indica aproximação na disputa por atenção nas redes.
O ponto considerado mais relevante na avaliação dos dois é a disposição de ambos em manter canais diretos de diálogo com a população, absorvendo demandas e percepções que circulam em seus perfis. Para Fernandes, esse comportamento reforça a qualidade do debate público e torna o ecossistema político mais próximo do eleitor.
No entanto, ele pondera que a influência digital apenas contribui para moldar discursos e percepções que impactam diretamente o voto, que define a eleição de fato.
"O que ganha uma eleição é voto. Mas para que serve a internet? A internet serve para construir argumentos, construir percepções e dar amplitude a esses conteúdos. O modelo digital que o prefeito criou no Recife e em Pernambuco já inspira outros agentes políticos e até a própria governadora está se aproximando desse modelo", apontou.