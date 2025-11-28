Evento gratuito no Recife discute 'mentes saudáveis e planeta saudável'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A feira Conexão Vila 2025 acontece nesta sexta-feira (29), das 8h às 12h, no Shopping Plaza. Projetos de alunos focam em sustentabilidade.

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Plaza, na Zona Norte do Recife, recebe nesta sexta-feira (29) a feira de conhecimento "Conexão Vila 2025". O evento, promovido pela Escola Vila Sézamo, é gratuito e aberto ao público, funcionando das 8h às 12h.

Com o tema “Mentes saudáveis, planeta saudável: capacitando mentes jovens para um futuro melhor”, a iniciativa reúne projetos de inovação, tecnologia e sustentabilidade desenvolvidos pelos próprios estudantes.

Quem passar pelo local poderá conferir painéis expositivos que conectam pesquisas e reflexões aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os trabalhos abordam questões ambientais e sociais, incentivando o pensamento crítico.

Protagonismo estudantil

Segundo a organização, a feira busca conectar a escola com a sociedade e o futuro. Para a gestora da Escola Vila Sézamo, Alba Soares, o evento reforça o compromisso com uma educação transformadora.

“O Conexão Vila é um espaço onde nossos estudantes se tornam protagonistas do próprio aprendizado. Por meio dos painéis, eles compartilham ideias que inspiram e mostram que a educação tem um papel fundamental na construção de um planeta mais saudável. É uma oportunidade de aproximar a comunidade daquilo que fazemos todos os dias dentro da escola", afirmou a gestora.

SERVIÇO