Evento gratuito no Recife discute 'mentes saudáveis e planeta saudável'

A feira Conexão Vila 2025 acontece nesta sexta-feira (29), das 8h às 12h, no Shopping Plaza. Projetos de alunos focam em sustentabilidade.

Por JC Publicado em 28/11/2025 às 15:39
O Conexão Vila 2025 será realizado no Shopping Plaza
O Shopping Plaza, na Zona Norte do Recife, recebe nesta sexta-feira (29) a feira de conhecimento "Conexão Vila 2025". O evento, promovido pela Escola Vila Sézamo, é gratuito e aberto ao público, funcionando das 8h às 12h.

Com o tema “Mentes saudáveis, planeta saudável: capacitando mentes jovens para um futuro melhor”, a iniciativa reúne projetos de inovação, tecnologia e sustentabilidade desenvolvidos pelos próprios estudantes.

Quem passar pelo local poderá conferir painéis expositivos que conectam pesquisas e reflexões aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os trabalhos abordam questões ambientais e sociais, incentivando o pensamento crítico.

Protagonismo estudantil

Segundo a organização, a feira busca conectar a escola com a sociedade e o futuro. Para a gestora da Escola Vila Sézamo, Alba Soares, o evento reforça o compromisso com uma educação transformadora.

“O Conexão Vila é um espaço onde nossos estudantes se tornam protagonistas do próprio aprendizado. Por meio dos painéis, eles compartilham ideias que inspiram e mostram que a educação tem um papel fundamental na construção de um planeta mais saudável. É uma oportunidade de aproximar a comunidade daquilo que fazemos todos os dias dentro da escola", afirmou a gestora.

SERVIÇO

  • Conexão Vila 2025 – Feira de Conhecimento
  • Data: 29 de novembro de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: 8h às 12h
  • Local: Shopping Plaza (Recife/PE)
  • Entrada: Gratuita

