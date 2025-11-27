Recife sedia seminário sobre cenários para 2026 com jornalistas e empresários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento acontece nesta sexta-feira (28) em Boa Viagem e reúne nomes do jornalismo, direito e setor produtivo para debater os rumos do país.

Clique aqui e escute a matéria

A cidade do Recife recebe, nesta sexta-feira (28), o seminário "Cenários 2026". O evento reúne grandes nomes do jornalismo, do Direito e do setor produtivo para discutir os rumos políticos e econômicos do Brasil.

O encontro acontece a partir das 14h, no Hotel Beach Class Convention By Mai, em Boa Viagem, na Zona Sul. Entre os temas centrais estão as eleições presidenciais do próximo ano e os efeitos da condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O seminário é promovido pela Facto Seminários e visa proporcionar uma visão aprofundada sobre o futuro do país, além de oportunidades de networking.

Painelistas e temas

A programação conta com jornalistas de destaque na cobertura política nacional, como Juliana Dal Piva (autora do livro sobre o clã Bolsonaro), Paulo Cappelli (Metrópoles), Wilson Lima (O Antagonista), Leandro Magalhães (SBT) e Jô Mazzarolo (especialista em sustentabilidade).

No campo jurídico, participam advogados como Luiz Guerra, responsável pela defesa que levou à primeira absolvição no julgamento da tentativa de golpe no STF, além de Guilherme Duarte, Melillo Dinis e Leonardo Dias.

O setor produtivo será representado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, e pelo presidente da Empetur, Eduardo Loyo. Veloso abordará, entre outros pontos, os impactos das tarifas do governo Trump nas exportações pernambucanas, especialmente no Vale do São Francisco.

SERVIÇO