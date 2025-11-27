Recife sedia seminário sobre cenários para 2026 com jornalistas e empresários
O evento acontece nesta sexta-feira (28) em Boa Viagem e reúne nomes do jornalismo, direito e setor produtivo para debater os rumos do país.
A cidade do Recife recebe, nesta sexta-feira (28), o seminário "Cenários 2026". O evento reúne grandes nomes do jornalismo, do Direito e do setor produtivo para discutir os rumos políticos e econômicos do Brasil.
O encontro acontece a partir das 14h, no Hotel Beach Class Convention By Mai, em Boa Viagem, na Zona Sul. Entre os temas centrais estão as eleições presidenciais do próximo ano e os efeitos da condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O seminário é promovido pela Facto Seminários e visa proporcionar uma visão aprofundada sobre o futuro do país, além de oportunidades de networking.
Painelistas e temas
A programação conta com jornalistas de destaque na cobertura política nacional, como Juliana Dal Piva (autora do livro sobre o clã Bolsonaro), Paulo Cappelli (Metrópoles), Wilson Lima (O Antagonista), Leandro Magalhães (SBT) e Jô Mazzarolo (especialista em sustentabilidade).
No campo jurídico, participam advogados como Luiz Guerra, responsável pela defesa que levou à primeira absolvição no julgamento da tentativa de golpe no STF, além de Guilherme Duarte, Melillo Dinis e Leonardo Dias.
O setor produtivo será representado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, e pelo presidente da Empetur, Eduardo Loyo. Veloso abordará, entre outros pontos, os impactos das tarifas do governo Trump nas exportações pernambucanas, especialmente no Vale do São Francisco.
SERVIÇO
- Seminário "Jornalismo, Política e Economia: Cenários para 2026"
- Data: 28 de novembro de 2025 (Sexta-feira)
- Horário: A partir das 14h
- Local: Hotel Beach Class Convention By Mai (Rua Maria Carolina, 661, Boa Viagem, Recife – PE)
- Inscrições:
- Via Sympla (https://encurtador.com.br/dLeV); ou
- Pelos telefones (81) 99870-9345 / (81) 8677-9245.