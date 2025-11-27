fechar
Podcasts | Notícia

Economia para quem não é economista

Por Rádio Jornal Publicado em 27/11/2025 às 12:26
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Clique aqui e escute a matéria

Debate da Super Manhã: O dinheiro é parte fundamental na vida de qualquer pessoa. Seja especialista ou não, é preciso fazer um verdadeiro malabarismo para dar conta dos compromissos financeiros e, quem sabe, garantir uma reserva para emergências, fazer investimentos e realizar sonhos. Mas a conta não é tão simples. Tratar com dinheiro de forma saudável depende de condições favoráveis, que são criadas, muitas vezes, por ações de governo no controle da economia.

No debate desta quinta-feira (27), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados sobre custo de vida, impostos, juros e o dinheiro do brasileiro.

Participam a presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-PE), Ana Cláudia Arruda, o ex-secretário da Fazenda de Pernambuco e sócio da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, Jorge Jatobá, e o economista com especialização em gestão pública, Werson Kaval.

Leia também

O papel do estado

O papel do estado
Experience Club Nordeste promove encontro entre lideranças empresariais em Jantar do Ano
EMPRESARIADO

Experience Club Nordeste promove encontro entre lideranças empresariais em Jantar do Ano

Compartilhe

Tags