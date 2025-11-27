Economia para quem não é economista
Clique aqui e escute a matéria
Debate da Super Manhã: O dinheiro é parte fundamental na vida de qualquer pessoa. Seja especialista ou não, é preciso fazer um verdadeiro malabarismo para dar conta dos compromissos financeiros e, quem sabe, garantir uma reserva para emergências, fazer investimentos e realizar sonhos. Mas a conta não é tão simples. Tratar com dinheiro de forma saudável depende de condições favoráveis, que são criadas, muitas vezes, por ações de governo no controle da economia.
No debate desta quinta-feira (27), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados sobre custo de vida, impostos, juros e o dinheiro do brasileiro.
Participam a presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-PE), Ana Cláudia Arruda, o ex-secretário da Fazenda de Pernambuco e sócio da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, Jorge Jatobá, e o economista com especialização em gestão pública, Werson Kaval.