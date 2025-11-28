fechar
Podcast | Notícia

Mentes criminosas

Por Rádio Jornal Publicado em 28/11/2025 às 12:35
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Clique aqui e escute a matéria

Debate da Super Manhã: Criminosos que viram celebridades. Culpados que passam a receber mais destaque que as próprias vítimas. Casos de grande repercussão policial no Brasil, que receberam extrema atenção da imprensa, hoje viram livros e produções de audiovisual para o streaming com enorme sucesso.

No Debate desta sexta-feira (27), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados para falar sobre mentes criminosas: o que é a psicopatia? todo mundo tem um pouco de psicopata? e por que algumas pessoas começam a desenvolver simpatia pelas histórias dos presidiários famosos.

Participam a perita criminal, professora e palestrante Sandra Santos, o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes e o psicólogo e professor de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Sylvio Ferreira.

Leia também

Acusado de liderar corrupção no Presídio de Igarassu vira réu por morte de suposto informante da polícia
INVESTIGAÇÃO

Acusado de liderar corrupção no Presídio de Igarassu vira réu por morte de suposto informante da polícia
Três suspeitos são mortos em operação policial no Agreste de Pernambuco
CRIMINALIDADE

Três suspeitos são mortos em operação policial no Agreste de Pernambuco

Compartilhe

Tags