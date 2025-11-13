fechar
Os cenários políticos para 2026

Por Rádio Jornal Publicado em 13/11/2025 às 9:46
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (13), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Advogado, Cientista Político e Professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, sobre a nova rodada da pesquisa Quaest com intenção de voto para presidente. O Mestre de Torra e sócio proprietário do Kaffe Torrefação, Eudes Santana, repercute a queda do preço do café. A Gerente de Políticas Públicas do Sebrae/PE, Priscila Lapa, explica o que é o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora.

 

 

 


