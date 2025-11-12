fechar
Aprovação e desaprovação de Lula

Por Rádio Jornal Publicado em 12/11/2025 às 10:06
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (12), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Cientista Político e Diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, sobre a nova rodada de pesquisa sobre avaliação do presidente Lula. O Coronel veterano e ex-comandante da PMSC, ex-secretário de Segurança Pública de Santa Catarina e ex-presidente do Conselho Geral dos Comandantes das PMs, Araújo Gomes, conversa sobre o projeto Antifacção. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

