Podcast | Notícia

Investimentos, orçamento e planejamento para 2026

Por Rádio Jornal Publicado em 11/11/2025 às 9:57
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta terça-feira (11), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a dra. em Engenharia de Produção, professora do Programa de Pós-Graduação e Administração da Universidade da Amazônia - UNAMA, Regina Cleide Teixeira. Na pauta, a COP30. O Secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Teixeira Filho, conversa sobre os investimentos do Metrô do Recife. O Secretário de Planejamento e Gestão de Pernambuco, Fabrício Marques, conversa sobre o orçamento de 2026 para o Estado.

 

