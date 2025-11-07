fechar
COP 30 e o risco de cassação do governador do Rio, Cláudio Castro

Por Rádio Jornal Publicado em 07/11/2025 às 10:16
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (07), Tony Araújo e a bancada do programa conversam biólogo, especialista em planejamento e gerenciamento ambiental, Mauro Buarque, sobre o que esperar da Cop 30 e também com o advogado eleitoral, Antônio Ribeiro Júnior, sobre o motivo do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, votou para cassar Cláudio Castro – governador do Rio de Janeiro.

