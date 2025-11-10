fechar
Compromisso ambiental e agenda climática da COP30

Por Rádio Jornal Publicado em 10/11/2025 às 9:48
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (10), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Coordenador-geral do Samu Metropolitano do Recife e coordenador do Serviço Aeromédico da Força Nacional do SUS, Leonardo Gomes, sobre a missão da Força Nacional do SUS para ajudar vítimas da após a passagem de tornado no Paraná. A Gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, conversa sobre o Compromisso Ambiental do Grupo JPCM. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

