Senado marca sabatina de Jorge Messias para o STF no dia 10 de dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leitura da indicação na CCJ será no dia 3 de dezembro e relatoria ficará com o senador Weverton; aprovação exige 41 votos no plenário.

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Senado

O Senado Federal definiu a data para a sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O atual advogado-geral da União será ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no dia 10 de dezembro, uma quarta-feira.

A data foi confirmada nesta terça-feira (25) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA).

Messias foi indicado no último dia 20 para ocupar a cadeira do ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria antecipada e deixou a Corte no mês passado.

Rito no Senado

O senador Otto Alencar informou que a leitura da mensagem de indicação ocorrerá no próximo dia 3 de dezembro, quando será concedida vista coletiva. A relatoria do processo ficará a cargo do senador Weverton (PDT-MA).

Para assumir o cargo, Messias precisa ter o nome aprovado na CCJ e, posteriormente, no plenário do Senado, onde são necessários pelo menos 41 votos favoráveis.

Perfil do indicado

Natural do Recife, Jorge Messias tem 45 anos e é procurador da Fazenda Nacional de carreira desde 2007. Ele comanda a Advocacia-Geral da União (AGU) desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023.

Formado pela tradicional Faculdade de Direito do Recife (UFPE), possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília (UnB). Durante o governo Dilma Rousseff, ocupou o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência.

Caso aprovado, Messias poderá permanecer no STF pelos próximos 30 anos, até atingir a idade de aposentadoria compulsória (75 anos).