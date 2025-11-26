fechar
Política | Notícia

Senado marca sabatina de Jorge Messias para o STF no dia 10 de dezembro

Leitura da indicação na CCJ será no dia 3 de dezembro e relatoria ficará com o senador Weverton; aprovação exige 41 votos no plenário.

Por JC Publicado em 26/11/2025 às 0:02
Jorge Messias foi indicado a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Jorge Messias foi indicado a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - José Cruz/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Senado

O Senado Federal definiu a data para a sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O atual advogado-geral da União será ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no dia 10 de dezembro, uma quarta-feira.

A data foi confirmada nesta terça-feira (25) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA).

Messias foi indicado no último dia 20 para ocupar a cadeira do ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria antecipada e deixou a Corte no mês passado.

Leia Também

Rito no Senado

O senador Otto Alencar informou que a leitura da mensagem de indicação ocorrerá no próximo dia 3 de dezembro, quando será concedida vista coletiva. A relatoria do processo ficará a cargo do senador Weverton (PDT-MA).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para assumir o cargo, Messias precisa ter o nome aprovado na CCJ e, posteriormente, no plenário do Senado, onde são necessários pelo menos 41 votos favoráveis.

Perfil do indicado

Natural do Recife, Jorge Messias tem 45 anos e é procurador da Fazenda Nacional de carreira desde 2007. Ele comanda a Advocacia-Geral da União (AGU) desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023.

Formado pela tradicional Faculdade de Direito do Recife (UFPE), possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília (UnB). Durante o governo Dilma Rousseff, ocupou o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência.

Caso aprovado, Messias poderá permanecer no STF pelos próximos 30 anos, até atingir a idade de aposentadoria compulsória (75 anos).

Leia também

Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Prisão

Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista
Bolsonaro poderá ir para o semiaberto já em 2030
PRISÃO

Bolsonaro poderá ir para o semiaberto já em 2030

Compartilhe

Tags