Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista

Nesta terça-feira (25), o exército cumpriu os mandados de prisão definitiva dos generais e ex-ministros de Jair Bolsonaro, Heleno e Paulo Sérgio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a execução das penas dos ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e 84 dias-multa (cada dia-multa no valor de um salário mínimo à época dos fatos).

Já Paulo Sérgio Nogueira foi condenado 19 anos de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e 84 dias-multa (cada dia-multa no valor de um salário mínimo à época dos fatos).