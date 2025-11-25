fechar
Política | Notícia

Moraes decreta início do cumprimento da pena de Jair Bolsonaro; saiba onde

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista. Ele foi preso preventivamente no último sábado (22)

Por JC Publicado em 25/11/2025 às 15:38 | Atualizado em 25/11/2025 às 15:49
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela trama golpista
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela trama golpista - WILTON JUNIOR/Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretou o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (25).

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.

Desde o último sábado (22), Bolsonaro está preso preventivamente em uma sala especial na Polícia Federal (PF), em Brasília, por decisão de Moraes, medida confirmada por unanimidade pela Primeira Turma do STF.

A prisão atende a um pedido da PF, que apontou risco iminente de fuga e ameaça à ordem pública, devido a mobilizações convocadas por apoiadores do ex-presidente.

Durante audiência de custódia, Bolsonaro admitiu ter tentado violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, fato que reforçou os argumentos da PF para a prisão.

Local do cumprimento da pena

Na decisão, Moraes afirma que Bolsonaro deverá permanecer na PF para cumprir a pena.

Como ex-presidente da República, Bolsonaro tem direito a permanecer em uma sala especial, separado dos demais detentos.

"Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e três meses, sendo 24 anos e nove meses de reclusão (em regime fechado) e dois anos e seis meses de detenção", diz a decisão de Moraes.

Na decisão, o ministro argumentou que a defesa do ex-presidente não apresentou novos embargos de declaração dentro do prazo estipulado, até essa segunda-feira (24).

O recurso era destinado a esclarecer supostas omissões ou divergências na decisão condenatória, mas que, na prática, não teria efeito para reverter a condenação. Também não existe "previsão legal" para a apresentação de outro recurso.

 

