Veja onde Bolsonaro e aliados cumprirão penas após decisão do STF

STF determinou execução das penas nesta terça (25). Bolsonaro fica na PF e generais vão para unidades militares; Ramagem está nos EUA.

*Com informações do Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) decretou, nesta terça-feira (25), o início imediato do cumprimento das penas dos condenados do "núcleo 1" da trama golpista.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros militares, oficiais das Forças Armadas e o deputado Alexandre Ramagem.

Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, permanecerá na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Ele já estava detido preventivamente no local desde o último sábado (22) devido ao risco de fuga. Sua audiência de custódia está marcada para quarta-feira (26), às 14h30.

Anderson Torres e Ramagem

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, condenado a 24 anos, cumprirá pena em regime fechado no 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo da Papuda. Ele havia solicitado ficar na Superintendência da PF ou no Batalhão de Aviação, mas o pedido não foi atendido.

Já o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado a 16 anos e 1 mês, não foi preso porque está nos Estados Unidos desde setembro. Moraes determinou a cassação de seu mandato, pois o regime fechado impede o comparecimento às sessões legislativas.

Prisões dos militares

Os oficiais das Forças Armadas foram encaminhados para unidades militares específicas:

General Walter Braga Netto (26 anos de pena): Está preso preventivamente desde dezembro de 2024 e permanecerá na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Está preso preventivamente desde dezembro de 2024 e permanecerá na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Almirante Almir Garnier (24 anos de pena): Cumprirá pena na Estação Rádio da Marinha, a cerca de 33 km do centro de Brasília.

Cumprirá pena na Estação Rádio da Marinha, a cerca de 33 km do centro de Brasília. General Augusto Heleno (21 anos de pena): O ex-chefe do GSI foi levado ao Comando Militar do Planalto.

O ex-chefe do GSI foi levado ao Comando Militar do Planalto. General Paulo Sérgio Nogueira (19 anos de pena): O ex-ministro da Defesa também cumprirá pena no Comando Militar do Planalto.

As audiências de custódia de todos os militares estão agendadas para a tarde desta quarta-feira (26).