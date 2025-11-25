STF valida prisões de Bolsonaro e mais 6 condenados por unanimidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ministros da Primeira Turma seguiram voto de Alexandre de Moraes; trânsito em julgado foi reconhecido após fim do prazo de recursos.

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou, nesta terça-feira (25), as decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinaram a execução das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais seis réus envolvidos na trama golpista.

O julgamento ocorreu em sessão virtual convocada por Moraes logo após a assinatura dos mandados de prisão. O placar final foi de 4 votos a 0 pela manutenção das detenções.

Acompanharam o voto do relator os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Fim dos recursos

Mais cedo, Alexandre de Moraes já havia reconhecido o trânsito em julgado do processo (quando não cabem mais recursos). O prazo para as defesas apresentarem novas contestações encerrou na segunda-feira (24).

Com a rejeição dos últimos recursos, o ministro determinou o início imediato do cumprimento das penas. No último dia 14, a Primeira Turma já havia rejeitado, também por unanimidade, o primeiro recurso apresentado pelos réus.

Ausência de Luiz Fux

Apenas quatro ministros participaram da votação desta terça-feira. No mês passado, o ministro Luiz Fux deixou a Primeira Turma e migrou para a Segunda Turma da Corte.

Antes de sua saída, Fux havia votado pela absolvição de Bolsonaro no julgamento do mérito.