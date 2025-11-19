fechar
Política | Notícia

Em meio a discussão sobre aumento das emendas, Álvaro Porto usa segurança pública para atacar Raquel Lyra

Em plenário esvaziado por manobra dos governistas, presidente da Alepe subiu à tribuna para criticar gestão da segurança, evitando citar emendas

Por JC Publicado em 19/11/2025 às 12:54 | Atualizado em 19/11/2025 às 13:02
&Aacute;lvaro Porto fez pronunciamento sobre seguran&ccedil;a p&uacute;blica de Pernambuco na Alepe
Álvaro Porto fez pronunciamento sobre segurança pública de Pernambuco na Alepe - Lucas Patrício / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Em meio às intensas discussões provocadas pela proposta que aumenta o valor das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), preferiu desviar do tema central.

No grande expediente da sessão plenária desta quarta-feira (19), em vez de se posicionar sobre o avanço da matéria, ele concentrou seu discurso em críticas à gestão da segurança pública do estado, mirando diretamente a governadora Raquel Lyra.

"Enquanto o governo do estado construiu, em três anos e dez meses, uma narrativa baseada em números controlados sobre a segurança pública, a violência da vida real mostra um quadro impiedoso em Pernambuco", discursou Álvaro na tribuna para um plenário esvaziado pelos governistas.

Durante a fala, o presidente enumerou vários dados de anuários de violência que indicam a criminalidade do estado, e citou casos de homicídios e feminicídios recentes para exemplificar a insegurança estadual.

Em nenhum momento, Álvaro Porto mencionou a crise com o Executivo relacionada às emendas parlamentares. Mas criticou uma declaração feita por Raquel Lyra dias atrás, quando ela disse que "Eu assumo a segurança pública em Pernambuco. É um problema meu. Não posso me esconder disso".

"Uma declaração desta natureza depois de quase três anos à frente do Executivo é uma confissão pública da falta de comprometimento da governadora com a segurança", disparou Álvaro.

Em apartes a Álvaro Porto, os deputados Romero Albuquerque (União Brasil) e Gilmar Júnior (PV) também criticaram a gestão da segurança pública do governo Raque Lyra.

"Pernambuco esconde o colapso da segurança pública atrás de foto com viatura nova", disse Romero. "Não basta ter vídeo da governadora entrevando viatura e não ter ninguém dentro daquele carro", falou Gilmar, que pediu o realização de novos concursos públicos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Também em aparte, Joel da Harpa (PL) defendeu a gestão estadual. "Quem sucateou a segurança pública de Pernambuco foi o governo do PSB, foi Paulo Câmara, Eduardo Campos. Estou falando de 16 anos no poder", declarou o parlamentar, que reforçou posição de independência na Alepe.

Ao retomar o discurso, Álvaro rebateu Joel: "Pelo que o senhor fala, a segurança está nota 100, nota mil. Mas é começo de governo, são só três anos de gestão", ironizou, sendo completado pelo deputado Sileno Guedes (PSB), que também fez aparte.

"Esse mundo imaginário em que a governadora Raquel Lyra está mergulhada, a gente precisa trazer à realidade. Ela pode acreditar no que está dizendo, mas a população não está enxergando isso", disse Sileno, que é líder do PSB na Alepe.

Diogo Moraes (PSDB), Dani Portela (PSOL) e Mário Ricardo (Republicanos) engrossaram o coro e também criticaram a governadora em apartes. Abimael Santos e Alberto Feitosa, do PL, também se pronunciaram.

Discurso para plenário esvaziado

Álvaro Porto discursou para um plenário esvaziado, com 18 deputados presentes, sendo a maioria de oposição ao governo estadual. Em ação coordenada, os aliados da governadora Raquel Lyra não compareceram à sessão para evitar a votação de projetos que propõem mudanças na Constituição Estadual e na tramitação das emendas parlamentares.

Na última terça-feira (18), a comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Alepe aprovou a PEC 31/2025, que aumenta a alíquota que determina o valor das emendas parlamentares de 0,9% da Receita Corrente Líquida (RCL) do estado para 1,55% a partir de 2027. O reajuste supera o planejamento do governo estadual, que alega não ter espaço fiscal para abrigar a alta.

Na mesma sessão, a CCLJ também aprovou a PEC 30, que modifica vários pontos da Constituição Estadual para se adequar a jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, e o Projeto de Lei Complementar 3578/2025, que faz alterações na tramitação das emendas.

A PEC 30 e o PLC 3578 foram colocados na pauta de votação do plenário da Assembleia na última terça-feira, mas os governistas esvaziaram o plenário para evitar a análise. Eles repetiram o gesto nesta quarta, afirmando que só votarão os projetos após compreensão detalhada dos textos.

A PEC 31, que trata do aumento do valor das emendas, não tem previsão de ser colocada em votação no plenário.

O argumento apresentado pelos deputados para aumentar o valor das emendas parlamentares impositivas da Alepe é adequar o padrão estadual ao modelo orçamentário do Legislativo federal.

No Congresso Nacional, um total de 2% da Receita Corrente Líquida do governo federal é destinado às emendas, sendo dividido entre 1,55% para a Câmara dos Deputados e 0,45% para o Senado. A legislação determina que as assembleias estaduais, por terem sistema unicameral, devem equiparar as alíquotas ao valor adotado pela Câmara.

Caso seja aprovada no plenário, a PEC apresentada pela Mesa Diretora da Alepe substituirá o modelo de alíquota atualmente em vigor, proposto pelo governo do estado, que prevê aumento escalonado para atingir 1,2% até 2028. Se a PEC for rejeitada no plenário, a progressão atual continuará sendo aplicada.

A governadora Raquel Lyra afirma que o governo estadual não tem folga no orçamento para ampliar o valor das emendas parlamentares acima do esperado.

Em contrapartida, os deputados alegam que as normas orçamentárias determinadas pelo Supremo Tribunal Federal obrigam os estados a fazerem a equiparação dos valores.

Leia também

Raquel Lyra cobra Alepe e pede celeridade na votação do empréstimo de R$ 1,7 bilhão
CRÉDITO

Raquel Lyra cobra Alepe e pede celeridade na votação do empréstimo de R$ 1,7 bilhão
Nova PEC que aumenta valor das emendas parlamentares é aprovada na Comissão de Justiça e avança na Alepe
VOTOS

Nova PEC que aumenta valor das emendas parlamentares é aprovada na Comissão de Justiça e avança na Alepe

Compartilhe

Tags