Raquel Lyra faz apelo à Alepe contra aumento das emendas parlamentares: 'governo não tem folga de orçamento'

Gestora afirma que aumento ameaça planejamento financeiro, defende cronograma escalonado que está em vigor e diz esperar compreensão da oposição

A governadora Raquel Lyra (PSD) fez um apelo público à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para que rejeite a Proposta de Emenda à Constituição que pretende dobrar, de 1% para 2% da Receita Corrente Líquida (RCL), o valor reservado às emendas parlamentares a partir de 2027.

O texto deverá ir ao plenário na próxima terça-feira (18), em meio a uma discussão sensível sobre espaço no orçamento estadual. Raquel afirmou que espera que os deputados mantenham o planejamento orçamentário sem alterações, sob risco de comprometer investimentos previstos para os próximos anos.

“A nossa solicitação, o nosso apelo junto à Casa é que mantenha o orçamento público para fazer face aos investimentos e ampliação dos serviços que nós já temos planejado e em execução. A gente não tem como fazer mágica. O governo do estado não tem folga de orçamento e é isso que estamos conversando com os parlamentares”, disse a governadora nesta segunda-feira (17) durante a cerimônia de entrega de equipamentos de segurança, no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

A PEC, apresentada pelo deputado estadual Alberto Feitosa (PL), visa equiparar Pernambuco à alíquota padrão aplicada pelo Congresso Nacional.

Raquel reforçou que Pernambuco já possui uma regra vigente de ampliação gradual das emendas, aprovada no Plano Plurianual (PPA) apresentado em 2023: subiu de 0,5% para 0,8% em 2024; atingiu 0,9% em 2025; chegará a 1% em 2026; avançará a 1,1% em 2027; e chegará a 1,2% em 2028. A PEC, porém, rompe esse escalonamento ao antecipar o teto de 2% já em 2027.

“Hoje a gente tem um orçamento real. Quando a gente chegou, tinha R$ 7 bilhões de descasamento entre o orçamento e o financeiro. Sofremos muito para organizar a casa e fazer o orçamento casar com nosso planejamento estratégico, combinado com a população e votado na LOA e no PPA. É importante preservar o orçamento público”, acrescentou.

A governadora lembrou que o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques, apresentou o orçamento estadual de 2026 à Alepe durante audiência pública realizada na semana passada. Ela espera que a exposição técnica seja considerada no momento da votação.

“É importante que a oposição possa compreender isso, porque não é sobre Raquel, é sobre Pernambuco. Não é sobre o nosso governo, é sobre manter a estabilidade das nossas finanças. A gente está trabalhando para a economia de Pernambuco voltar a crescer e ter capacidade de investimento com recurso próprio, mas nós não temos ainda. É importante esse alerta e é isso que nós temos discutido de maneira aberta, como fizemos já em audiência pública”, afirmou.

A gestora também declarou que o atraso nas emendas de 2024, um dos principais pontos de tensão entre deputados e governo neste ano, estaria pacificado.

“Nós somos o governo que mais pagou a emenda parlamentar na história de Pernambuco. Estamos chegando a 100% do pagamento das emendas de 2024. Cada parlamentar hoje conta com R$ 5 milhões de emendas. A gente não escolhe para quem paga, tanto oposição quanto situação têm pagamento de emendas feitos”, concluiu.

Raquel espera unanimidade para empréstimo de R$ 1,7 bilhão

A PEC das emendas entra na pauta da Alepe no mesmo dia em que o plenário analisará o projeto de lei enviado pela governadora Raquel Lyra (PSD) que pede autorização para captar um empréstimo de R$ 1,7 bilhão.

A escolha da data não é por acaso: o governo deverá mobilizar quórum elevado de pelo menos 30 deputados, exigido para votar o empréstimo, e a PEC tende a ser apreciada no mesmo ambiente de plenário cheio.

Raquel se mostrou confiante na aprovação do financiamento. “Acreditando muito fortemente que a operação de crédito vai ser votada, senão por unanimidade, por praticamente unanimidade da Casa. Quando a gente tem recurso, a gente investe. Esses recursos que estão sendo investidos aqui são recursos de operação de crédito também”, afirmou.

A governadora reforçou que o estado precisa de novas fontes de financiamento para retomar investimentos.

“Pernambuco é um estado pujante, mas é um estado pobre. Precisamos de recurso para investimento e não temos recurso próprio para fazer frente aos investimentos que nosso estado precisa. Tenho confiança que será aprovado em dois turnos R$ 1,7 bilhão para operações de crédito que serão firmadas ano que vem. Já estamos em discussão com agências financeiras e bancos para que a gente possa tomar esses empréstimos”, disse.