Quaest: Lula lidera, mas vê vantagem encolher após polêmica sobre segurança pública

Pesquisa mostra que o presidente mantém liderança em todos os cenários para 2026, mas perdeu fôlego após megaoperação no Rio e fala sobre traficantes

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue numericamente à frente em todos os cenários de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

No entanto, a distância entre o petista e seus principais adversários diminuiu desde outubro, especialmente após a polêmica envolvendo suas declarações sobre segurança pública.

No confronto direto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem de Lula caiu de 12 para 5 pontos percentuais.

Já contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – que está inelegível –, há empate técnico: 42% para Lula e 39% para Bolsonaro, ante 46% a 36% no mês anterior.

Polêmica da segurança impacta popularidade

O levantamento foi o primeiro após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, e a fala de Lula na Indonésia, quando afirmou que “traficantes também são vítimas de usuários de drogas”.

A declaração gerou repercussão negativa, especialmente entre eleitores de centro.

Nos demais cenários, o presidente mantém vantagem, mas com margens menores:

Contra Ciro Gomes (PSDB): 38% a 33% (eram 41% a 32%)

Contra Tarcísio de Freitas: 41% a 36% (antes 45% a 33%)

Contra Ratinho Jr. (PSD): 40% a 35% (ante 44% a 31%)

Contra Romeu Zema (Novo): 43% a 36%

Contra Ronaldo Caiado (União Brasil): 42% a 35%

Contra Michelle Bolsonaro (PL): 44% a 35%

Em disputas com Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Eduardo Leite (PSD-RS), Lula também lidera com folga: 43% a 33% e 41% a 28%, respectivamente.

Nos cenários de primeiro turno, o petista aparece à frente em todas as combinações. Contra Bolsonaro, por exemplo, marca 32%, ante 27% do ex-presidente. Diante de Michelle Bolsonaro, lidera por 31% a 18%.

Aprovação do governo oscila após declarações

A pesquisa indica que o debate sobre segurança pública interrompeu a recuperação da popularidade de Lula.

A aprovação ao governo caiu de 48% para 47%, enquanto a desaprovação subiu de 49% para 50%, representando a primeira oscilação negativa desde maio.

O levantamento Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro de 2025, em entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.