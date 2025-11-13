Quaest: Rejeição a Lula segue acima de 50% e só é superada por Ciro e família Bolsonaro
Levantamento mostra que desaprovação ao presidente cresceu desde outubro e é menor apenas que a dos principais nomes ligados ao bolsonarismo
A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue acima dos 50% e é superada apenas pelos nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB). Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13).
Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula. O petista é menos rejeitado do que Bolsonaro, citado por 60% dos entrevistados, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (61%) e o deputado Eduardo Bolsonaro (67%).
Ciro Gomes aparece logo atrás, com índices semelhantes.
Rejeição a Lula cresce desde outubro
Em relação ao levantamento anterior, realizado em outubro, a rejeição a Lula subiu dois pontos percentuais, passando de 51% para 53%.
Em maio, o número era ainda maior – 57%. A oscilação ocorre no mesmo período em que o presidente confirmou a intenção de disputar um quarto mandato em 2026.
Mesmo com alta rejeição, o petista ainda lidera a maioria dos cenários de segundo turno, embora com margens mais estreitas diante dos adversários.
Opositores
A pesquisa também indicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo o nome mais conhecido entre os opositores de Lula.
Entre os demais, Michelle Bolsonaro é desconhecida por apenas 11% dos entrevistados, Eduardo Bolsonaro por 12%, e Ciro Gomes por 16%, o que confirma a alta exposição pública dessas figuras.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 6 e 9 de novembro de 2025. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.
