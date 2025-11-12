Deputados governistas criticam Prefeitura do Recife por "relação" com bets e líder do PSB rebate: "Dor de cotovelo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Renato Antunes (PL) e Socorro Pimentel (União) foram à tribuna para criticar a presença de propagandas de empresas de apostas em equipamentos públicos

Clique aqui e escute a matéria

Durante a sessão plenária desta quarta-feira (12) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputados governistas usaram a tribuna para criticar a presença de publicidade de empresas de apostas, as "bets", em equipamentos da Prefeitura do Recife, e indicaram uma "relação" entre a gestão municipal e as empresas.

Renato Antunes (PL) citou a presença de placas de publicidade em praças da Zona Norte e no Parque Dona Lindu, afirmando que é "vergonhoso" e cobrou do prefeito João Campos (PSB) "respeito aos logradouros públicos" do Recife.

"É vergonhoso ver isso, porque espaços como praças são ambientes de lazer, ambientes de socialização, agora têm sido os nossos adolescentes alvos dessas propagandas que incentiva, que, infelizmente, leva os nossos jovens a esse vício que se tornou as apostas", criticou.

"E aqui eu quero fazer um pedido especial ao prefeito João Campos, que respeite as praças públicas, que respeite as escolas, que respeite os logradouros públicos, que todo lugar no Recife hoje, naquelas plaquinhas que têm os nomes, em cima você vai ver uma casa de aposta que está patrocinando essas iniciativas. E a gente não pode achar isso normal", complementou.

O deputado citou a lei sancionada em março deste ano pelo prefeito João Campos, que reduziu a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para empresas do setor de bets no Recife, igualando à alíquota praticada para empresas do Porto Digital, em 2%. À época, aliados de João Campos defenderam o projeto, por definir domicílio fiscal a essas empresas e gerar receita. Segundo a Prefeitura do Recife, a medida garante arrecadação de mais de R$ 60 milhões para o município.

A medida, segundo Renato, tornou Recife a "Las Vegas do Capibaribe" e o prefeito João Campos "o maior patrocinador das Bets no Brasil".

"A nova política fiscal de João Campos dá um recado claro a todo cidadão do Recife. Se o cidadão for perder dinheiro com aposta, que seja pagando ISS para a Prefeitura do Recife", disse.

Já Socorro Pimentel (União Brasil) aproveitou o discurso onde citava investimentos da gestão estadual no Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano para dar recado ao prefeito do Recife. Para a líder do governo, "gestores públicos" estão tratando as bets como "aliadas".

"Infelizmente, há gestores públicos que, em vez de proteger a população, tratam essas plataformas como aliadas, como se fosse legítimo se associar ao setor que se aproveita da vulnerabilidade emocional e financeira do povo. E não é assim que tem que ser feito. O poder público tem que estar ao lado das pessoas, não dos exploradores da esperança", disse.

Diferente do último debate no Parlamento sobre o tema, as críticas dos governistas não foram rebatidas pelos deputados do PSB presentes na sessão.

Líder do PSB na Alepe rebate críticas de governistas: "Dor de cotovelo"

O líder do PSB, deputado Sileno Guedes, rebateu as críticas dos deputados governistas, apontando que os parlamentares estão com "dor de cotovelo por falta do que mostrar" e que se comportam na Alepe "como se fossem líderes da oposição na Câmara do Recife".

Sileno afirmou que as declarações dos governistas são "premeditadamente imprecisas" e motivadas pela falta de crescimento da governadora Raquel Lyra nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2026. Para o líder do PSB, as críticas tem como objetivo "confundir a população" e atacar o prefeito João Campos.

“O que eu tenho visto é muito aliado da governadora com dor de cotovelo, porque há tempos falam de uma virada de chave que nunca acontece. Quando a gente tem que virar muito a chave do carro, é porque ele é velho e precisa de empurrão. O fato é que, a menos de um ano para as eleições, a governadora só fala de promessas, como se estivesse começando agora seu governo. E falta material positivo para alimentar sua base", rebateu.

"Sem ter o que falar de bom sobre seu próprio governo, só resta a esses deputados se comportar como se fossem líderes da oposição na Câmara Municipal do Recife”, complementou.

Ainda de acordo com Sileno, os governistas deveriam estar preocupados com as vagas de creche prometidas pela gestão estadual, em vez de criticar a Prefeitura do Recife.

“Atacar um prefeito que fez mais creches em quatro anos do que em 40 é ignorar a realidade. Os aliados da governadora deveriam se preocupar mais com as 60 mil vagas de creche prometidas por ela. Não tem nenhuma aberta. Não falta trabalho a fazer”, afirmou.

A reportagem do JC tentou contato com a Prefeitura do Recife para saber mais explicações sobre a publicidade de casas de apostas em praças, parques e equipamentos da cidade, mas não obteve retorno da gestão municipal até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

