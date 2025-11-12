Alepe votará pedido de empréstimo de R$ 1,7 bilhão do Governo de Pernambuco na próxima semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Projeto de lei de autoria da governadora Raquel Lyra (PSD) será votado na próxima terça-feira (18) pelos deputados estaduais, em plenário

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (PSDB), informou, nesta quarta-feira (11), que a Casa votará na próxima terça-feira (18), em plenário, o Projeto de Lei 3057/2025, de autoria da governadora Raquel Lyra (PSD), que solicita a autorização de empréstimo no valor de R$ 1,7 bilhão para a gestão estadual.

Enviado em junho pelo Executivo, o projeto foi o terceiro pedido de autorização da gestão estadual à Alepe para contrair empréstimos, e era o único que faltava ser votado pelo Legislativo em 2025. Os dois pedidos de empréstimo anteriores, que totalizam R$ 3 bilhões, foram aprovados.

O PL 3057/2025 teve pareceres favoráveis das comissões de Administração Pública; Finanças, Orçamento e Tributação (CFOT) e recebeu parecer favorável com alteração na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ).

O primeiro pedido de empréstimo foi enviado em março, solicitando a contratação de empréstimo no valor de R$ 1,51 bilhão. O projeto foi centro de uma disputa política na Casa por seis meses e só foi votado em setembro, com o texto original sendo aprovado e a rejeição dos substitutivos da oposição pela maioria governista em plenário.

Já o segundo pedido de empréstimo, enviado em junho, solicitava a contratação de dois empréstimos internacionais no valor de US$ 152 milhões (aproximadamente R$ 804 milhões). O projeto não enfrentou a mesma resistência que o primeiro pedido de empréstimo, sendo aprovado por unanimidade em plenário.

