Ex-prefeito de Olinda, Professor Lupércio anuncia candidatura a deputado estadual em 2026

Ex-gestor cogitava disputar a Câmara Federal, mas mudou a rota e vai tentar cadeira na Alepe, onde já exerceu mandato entre 2015 e 2016

O ex-prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), anunciou que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. O ex-gestor chegou a avaliar uma candidatura à Câmara Federal, mas decidiu mudar a rota e vai disputar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), onde já exerceu mandato entre 2015 e 2016.

Lupércio afirmou que a decisão foi tomada após conversas com a família e aliados. "Depois de conversar com Deus, com minha família e meu grupo político, decidi que vou ser candidato a deputado estadual. Quero ficar mais próximo dos pernambucanos, porque estar perto do povo é uma das minhas marcas na vida pública”, declarou.

A nova candidatura de Lupércio também impacta os planos do vereador Felipe Nascimento, sobrinho do ex-prefeito e marido da prefeita Mirella Almeida (PSD), que estudava uma candidatura à Alepe no ano que vem.

Segundo fontes ouvidas pelo JC, Felipe vai apoiar o projeto político do tio e não disputará cargos na eleição de 2026.

Lupércio foi prefeito de Olinda por dois mandatos, entre 2017 e 2024. Nas eleições municipais do ano passado, ele conseguiu eleger sua sucessora, Mirella Almeida (PSD), com apoio da governadora Raquel Lyra (PSD).

Em janeiro deste ano, o ex-prefeito foi nomeado assessor especial da Casa Civil do Governo de Pernambuco.



