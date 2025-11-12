fechar
Política | Notícia

Ex-prefeito de Olinda, Professor Lupércio anuncia candidatura a deputado estadual em 2026

Ex-gestor cogitava disputar a Câmara Federal, mas mudou a rota e vai tentar cadeira na Alepe, onde já exerceu mandato entre 2015 e 2016

Por JC Publicado em 12/11/2025 às 12:58
O ex-prefeito de Olinda, Professor Lup&eacute;rcio
O ex-prefeito de Olinda, Professor Lupércio - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O ex-prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), anunciou que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. O ex-gestor chegou a avaliar uma candidatura à Câmara Federal, mas decidiu mudar a rota e vai disputar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), onde já exerceu mandato entre 2015 e 2016.

Lupércio afirmou que a decisão foi tomada após conversas com a família e aliados. "Depois de conversar com Deus, com minha família e meu grupo político, decidi que vou ser candidato a deputado estadual. Quero ficar mais próximo dos pernambucanos, porque estar perto do povo é uma das minhas marcas na vida pública”, declarou.

A nova candidatura de Lupércio também impacta os planos do vereador Felipe Nascimento, sobrinho do ex-prefeito e marido da prefeita Mirella Almeida (PSD), que estudava uma candidatura à Alepe no ano que vem.

Segundo fontes ouvidas pelo JC, Felipe vai apoiar o projeto político do tio e não disputará cargos na eleição de 2026.

Lupércio foi prefeito de Olinda por dois mandatos, entre 2017 e 2024. Nas eleições municipais do ano passado, ele conseguiu eleger sua sucessora, Mirella Almeida (PSD), com apoio da governadora Raquel Lyra (PSD).

Em janeiro deste ano, o ex-prefeito foi nomeado assessor especial da Casa Civil do Governo de Pernambuco.


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Vereadora Kari Santos confirma candidatura a deputada federal em 2026: 'PT precisa ampliar bancada'
CENA POLÍTICA

Vereadora Kari Santos confirma candidatura a deputada federal em 2026: 'PT precisa ampliar bancada'
Polarização em Pernambuco "não é ideológica" como a nacional, apontam especialistas na Rádio Jornal
Debate

Polarização em Pernambuco "não é ideológica" como a nacional, apontam especialistas na Rádio Jornal

Compartilhe

Tags