Alepe debate votar isenção de IPVA antes da definição da LOA 2026

Oposição defende alívio a trabalhadores; Governo de Pernambuco e AMUPE cobram medidas de compensação para perda de R$ 500 milhões

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou, nesta quarta-feira (5), uma audiência pública para debater um pacote de 11 projetos de lei que propõem novas isenções no pagamento do IPVA.

As propostas, que incluem benefícios para motoristas de aplicativo, motocicletas de até 170 cilindradas, carros com mais de 15 anos de fabricação e veículos híbridos, colocaram em lados opostos parlamentares, trabalhadores, o Governo do Estado e prefeituras.

O ponto central da discórdia é o impacto fiscal: caso todas as 11 propostas sejam aprovadas, a estimativa de renúncia fiscal é da ordem de R$ 500 milhões por ano. Esse valor representa cerca de 25% dos R$ 2 bilhões que o governo prevê arrecadar com o IPVA em 2026.

O presidente da Comissão de Finanças, deputado Antonio Coelho (União), defendeu a viabilidade das propostas e minimizou o impacto orçamentário. Segundo o parlamentar, que faz oposição ao governo, o valor da renúncia representa "apenas 0,8%" do orçamento total do Estado, previsto para girar em torno de R$ 62 bilhões

“Chegou o momento de valorizarmos, de forma mais justa, o esforço do trabalhador pernambucano”, afirmou Coelho, que defendeu a priorização dos projetos na pauta de votação do plenário.

Representantes das categorias de transporte por aplicativo e entregadores defenderam a isenção como um ato de justiça social e reconhecimento. Rodrigo Lopes, presidente do Sindicato dos Entregadores (Seambape), afirmou que a medida é um "mínimo" que o Estado pode oferecer a "heróis" que continuaram nas ruas durante a pandemia.

“Muitos de nós precisam escolher entre pagar o IPVA ou colocar comida na mesa”, declarou Lopes. Os trabalhadores argumentam que o valor economizado com o imposto seria usado na manutenção dos veículos e em consumo local, movimentando a economia.

Alerta fiscal

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) contestaram a viabilidade dos projetos sem a devida compensação, citando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A secretária executiva da Sefaz, Cindy Barbosa, lembrou que o Estado já reduziu a alíquota do IPVA em 2023 – o que gerou uma queda de 17% na arrecadação do ano passado – e que o orçamento de 2026 já foi elaborado considerando a receita atual. “Reconhecemos a relevância dos projetos, mas as isenções teriam impactos diretos e poderiam comprometer a execução das ações em 2026”, explicou.

O impacto seria sentido fortemente pelos municípios. Marcelo Gouveia, presidente da AMUPE e ex-prefeito de Paudalho, detalhou os números: como 50% do IPVA é repassado às cidades, a renúncia de R$ 500 milhões significaria que as prefeituras deixariam de receber R$ 200 milhões. Além disso, a medida causaria uma perda de R$ 100 milhões para o Fundeb.

“A AMUPE não é contra benefícios aos trabalhadores, mas é preciso que venham acompanhados de medidas compensatórias", alertou Gouveia, afirmando que os municípios estão "sufocados com cada vez mais novas atividades e cada vez menos recursos”.

