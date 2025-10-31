Alepe homenageia centenário de Armando Monteiro Filho com sessão solene no Recife
Cerimônia celebra o legado do ex-ministro, reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Brasil
A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza, na próxima segunda-feira (3 de novembro), uma sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento do ex-ministro Armando Monteiro Filho, um dos nomes mais importantes da política e da economia pernambucanas. O evento será realizado no Auditório Senador Sérgio Guerra, localizado no edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, no Recife.
A homenagem foi proposta pelos deputados Izaías Régis e João Paulo Lima, com o objetivo de celebrar o legado de um líder que marcou a história de Pernambuco com seu espírito visionário, sua simplicidade e seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.
Solenidade
A cerimônia contará com a presença do presidente da Alepe, Álvaro Porto, do ex-senador e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, e do presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, além de empresários, lideranças políticas e representantes do setor produtivo.
Legado de Armando Monteiro Filho
O legado da família Monteiro segue fortemente ligado ao desenvolvimento de Pernambuco. Armando Monteiro Bisneto, atual dirigente de Suape, mantém viva a tradição de diálogo entre o setor produtivo e o poder público, herdando do avô e do pai o compromisso com o progresso e a geração de oportunidades para o Estado.
Armando Monteiro Filho, carinhosamente conhecido como “Dr. Armandinho”, foi deputado federal e ministro da Agricultura no governo de João Goulart.
Também atuou como empresário e líder político dedicado ao fortalecimento do setor produtivo nordestino. Sua trajetória é lembrada pela visão empreendedora, ética e espírito público, valores que continuam a inspirar novas gerações e a servir de referência para a política e o desenvolvimento econômico de Pernambuco.