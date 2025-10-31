Alepe homenageia centenário de Armando Monteiro Filho com sessão solene no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cerimônia celebra o legado do ex-ministro, reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza, na próxima segunda-feira (3 de novembro), uma sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento do ex-ministro Armando Monteiro Filho, um dos nomes mais importantes da política e da economia pernambucanas. O evento será realizado no Auditório Senador Sérgio Guerra, localizado no edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, no Recife.

A homenagem foi proposta pelos deputados Izaías Régis e João Paulo Lima, com o objetivo de celebrar o legado de um líder que marcou a história de Pernambuco com seu espírito visionário, sua simplicidade e seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

Solenidade

A cerimônia contará com a presença do presidente da Alepe, Álvaro Porto, do ex-senador e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, e do presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, além de empresários, lideranças políticas e representantes do setor produtivo.

Legado de Armando Monteiro Filho

O legado da família Monteiro segue fortemente ligado ao desenvolvimento de Pernambuco. Armando Monteiro Bisneto, atual dirigente de Suape, mantém viva a tradição de diálogo entre o setor produtivo e o poder público, herdando do avô e do pai o compromisso com o progresso e a geração de oportunidades para o Estado.

Armando Monteiro Filho, carinhosamente conhecido como “Dr. Armandinho”, foi deputado federal e ministro da Agricultura no governo de João Goulart.

Também atuou como empresário e líder político dedicado ao fortalecimento do setor produtivo nordestino. Sua trajetória é lembrada pela visão empreendedora, ética e espírito público, valores que continuam a inspirar novas gerações e a servir de referência para a política e o desenvolvimento econômico de Pernambuco.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

