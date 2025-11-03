Alepe homenageia centenário de Armando Monteiro Filho em sessão solene
Sessão solene proposta pelos deputados Izaías Régis (PSDB) e João Paulo (PT) reuniu nomes como João Campos, Priscila Krause e Silvio Costa Filho
A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou, nesta segunda-feira (3), uma reunião solene para celebrar o centenário de nascimento do ex-ministro e empresário Armando Monteiro Filho. A homenagem, proposta pelo deputado Izaías Régis (PSDB) em coautoria com o deputado João Paulo (PT), reuniu um grupo expressivo de lideranças políticas e da sociedade civil do estado.
A mesa de honra contou com a presença do presidente da Alepe, Álvaro Porto, da vice-governadora Priscila Krause (PSD), do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos). Eles se juntaram aos filhos do homenageado, o ex-senador Armando Monteiro Neto (Podemos), o empresário Eduardo Queiroz Monteiro e Letícia Monteiro.
Legado de ética e desenvolvimento
Em seus discursos, os parlamentares destacaram a trajetória de Armando Monteiro Filho tanto na vida pública quanto na empresarial. O presidente da Alepe, Álvaro Porto, o classificou como um "pernambucano brilhante, cuja história e exemplo transcendem e inspiram gerações".
O deputado João Paulo, responsável pelo discurso solene, ressaltou a coerência do homenageado. "Armando foi igualmente um grande homem público e empresário, liderou iniciativas que geraram empregos, dinamizaram cadeias produtivas e espalharam oportunidades. Sua atuação privada refletiu a mesma ética pública", disse.
Autor da homenagem, Izaías Régis lembrou da amizade pessoal com o ex-ministro, a quem admirava pela "inteligência, patriotismo e amor por Pernambuco".
"Sinto-me como parte da família Monteiro, pela amizade construída com Doutor Armando e seus filhos. Tive o privilégio de conviver com ele ainda antes da vida pública, nas conversas na FIEPE. Foi uma honra propor esta homenagem e ver a Alepe tão prestigiada para celebrar um homem que tanto defendeu o Brasil e o nosso Estado", ressaltou.
Emoção da família
Durante a cerimônia, foi exibido um vídeo da Fundação Joaquim Nabuco sobre a trajetória de Armando Monteiro Filho, e a família recebeu uma placa comemorativa da Alepe.
Emocionado, o ex-senador Armando Monteiro Neto falou em nome da família. "Doutor Armando é merecedor dessa homenagem. Ele viveu plena e apaixonadamente uma trajetória densa e singular", afirmou.
"Sobravam em Doutor Armando atributos como coerência, firmeza, ética e coragem. O mais expressivo de todos, porém, foi a dimensão humana, sempre amoroso, dedicado e solidário", completou Armando Filho.