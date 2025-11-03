Alepe homenageia centenário de Armando Monteiro Filho em sessão solene

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sessão solene proposta pelos deputados Izaías Régis (PSDB) e João Paulo (PT) reuniu nomes como João Campos, Priscila Krause e Silvio Costa Filho

Clique aqui e escute a matéria

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou, nesta segunda-feira (3), uma reunião solene para celebrar o centenário de nascimento do ex-ministro e empresário Armando Monteiro Filho. A homenagem, proposta pelo deputado Izaías Régis (PSDB) em coautoria com o deputado João Paulo (PT), reuniu um grupo expressivo de lideranças políticas e da sociedade civil do estado.

A mesa de honra contou com a presença do presidente da Alepe, Álvaro Porto, da vice-governadora Priscila Krause (PSD), do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos). Eles se juntaram aos filhos do homenageado, o ex-senador Armando Monteiro Neto (Podemos), o empresário Eduardo Queiroz Monteiro e Letícia Monteiro.

Legado de ética e desenvolvimento

Em seus discursos, os parlamentares destacaram a trajetória de Armando Monteiro Filho tanto na vida pública quanto na empresarial. O presidente da Alepe, Álvaro Porto, o classificou como um "pernambucano brilhante, cuja história e exemplo transcendem e inspiram gerações".

Álvaro Porto (PSDB) discursa em sessão solene em homenagem ao ex-senador Armando Monteiro Filho, na Alepe - Jarbas Araújo/Alepe

O deputado João Paulo, responsável pelo discurso solene, ressaltou a coerência do homenageado. "Armando foi igualmente um grande homem público e empresário, liderou iniciativas que geraram empregos, dinamizaram cadeias produtivas e espalharam oportunidades. Sua atuação privada refletiu a mesma ética pública", disse.

Autor da homenagem, Izaías Régis lembrou da amizade pessoal com o ex-ministro, a quem admirava pela "inteligência, patriotismo e amor por Pernambuco".

"Sinto-me como parte da família Monteiro, pela amizade construída com Doutor Armando e seus filhos. Tive o privilégio de conviver com ele ainda antes da vida pública, nas conversas na FIEPE. Foi uma honra propor esta homenagem e ver a Alepe tão prestigiada para celebrar um homem que tanto defendeu o Brasil e o nosso Estado", ressaltou.

Emoção da família

Durante a cerimônia, foi exibido um vídeo da Fundação Joaquim Nabuco sobre a trajetória de Armando Monteiro Filho, e a família recebeu uma placa comemorativa da Alepe.

Emocionado, o ex-senador Armando Monteiro Neto falou em nome da família. "Doutor Armando é merecedor dessa homenagem. Ele viveu plena e apaixonadamente uma trajetória densa e singular", afirmou.

"Sobravam em Doutor Armando atributos como coerência, firmeza, ética e coragem. O mais expressivo de todos, porém, foi a dimensão humana, sempre amoroso, dedicado e solidário", completou Armando Filho.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC