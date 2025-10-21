Base do governo sai em defesa de Raquel Lyra na Alepe após críticas de Álvaro Porto sobre uso de empréstimos
Antônio Moraes (PP) afirmou, na sessão plenária desta terça-feira (21), que a gestão estadual tem "rigor técnico, responsabilidade fiscal e entregas"
O deputado Antônio Moraes (PP) saiu em defesa do governo Raquel Lyra (PSD) nesta terça-feira (21), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), após o presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB), acusar, na última segunda-feira (20), a gestão estadual de inércia administrativa e de executar pouco mais de 30% dos R$ 11 bilhões em empréstimos autorizados pelo Legislativo.
Na tribuna, Moraes disse que o governo "não está parado" e contestou a narrativa de suposto mau uso dos recursos. Ele rebateu o tom de cobrança do presidente da Alepe e atribuiu as críticas a um "desespero de quem não consegue fazer entregas".
"O governo está empenhado e obstinado em colocar Pernambuco no trilho do desenvolvimento, após tantos anos de estagnação", afirmou.
O deputado explicou que a autorização legislativa para empréstimos não significa liberação imediata do dinheiro. Ao justificar a necessidade de crédito para obras como o Arco Metropolitano, Moraes afirmou que o processo licitatório da obra, homologado em julho, dependia do espaço fiscal de 2025.
"Entre a aprovação da lei e a assinatura da operação há etapas rigorosas de análise, registro e liberação junto à Secretaria do Tesouro Nacional. O governo tem seguido cada uma delas com transparência e rigor técnico", declarou.
Antônio Moraes apresentou dados para reforçar que os recursos vêm sendo empregados. Segundo ele, o volume de investimentos e inversões financeiras do Estado registrou crescimento de 63% entre janeiro e setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, afirmou, Pernambuco alcançou R$ 4,25 bilhões em investimentos, "o maior número da história do Estado em valores nominais", de acordo com o deputado.
"O dinheiro público está chegando na ponta, melhorando a vida de cada pernambucano", discursou, citando obras como a duplicação da BR-232, o Arco Metropolitano, construção de creches e mais de 250 cozinhas comunitárias.
Críticas à oposição
Sem citar diretamente Álvaro Porto, Moraes disse que parte das críticas tem caráter político e falou em "desespero da oposição".
"Enquanto alguns preferem criar narrativa, o governo trabalha com resultado, com números e com responsabilidade", afirmou.
Antônio Moraes também comentou a polêmica envolvendo o aeroporto de Caruaru, apontando exploração política do assunto por parte da oposição. Segundo o deputado, a obra foi tratada com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, onde o governo federal teria se comprometido com 50% da obra, mas que o recurso seria redirecionado para outras obras em Pernambuco.
Oposição e governistas em embate
Na última segunda-feira (20), o presidente da Alepe, Álvaro Porto, usou a tribuna da Casa para afirmar que a governadora Raquel Lyra estaria "criando narrativa contra a Assembleia" e sendo ineficiente no uso dos empréstimos aprovados. O parlamentar questionou a execução de apenas cerca de 30% dos R$ 11 bilhões de crédito autorizados e cobrou mais transparência e resultados da gestão.
"Esses recursos não foram aprovados de forma leviana. Deputados votaram confiando na promessa de que esses valores se converteriam em estradas, hospitais, escolas, saneamento. Entretanto, o que se contrasta hoje é uma execução aquém do esperado, uma inércia administrativa", criticou.
Em aparte ao discurso de Álvaro, a líder do Governo, Socorro Pimentel (União Brasil), rebateu as acusações e acusou o presidente da Alepe de parcialidade na condução dos trabalhos.
"Eu preferia que Vossa Excelência, enquanto presidente dessa Casa, tivesse imparcialidade", criticou.
Pimentel negou a "terceirização da responsabilidade" por parte da governadora e cobrou de Porto a votação do novo empréstimo (R$ 1,5 bilhão) e dos vetos da LDO, cujos prazos, segundo ela, expiravam no mesmo dia.