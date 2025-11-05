Senadora Teresa Leitão recebe alta após queda no plenário e já retoma atividades em home office

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assessoria afirma que Teresa Leitão recebeu alta após exames; passa bem, recupera-se em casa e cumpre agenda em regime de home office

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) recebeu alta hospitalar na noite desta terça-feira (4), após sofrer uma queda no plenário do Senado durante a sessão da tarde.

Segundo a assessoria, a parlamentar fez todos os exames e passa bem, tendo retornado para casa, onde trabalha em home office nesta quarta-feira (5).

“A senadora fez todos os exames e, graças a Deus, está tudo bem. Recebeu alta ontem mesmo e foi para casa. Hoje trabalha em home office. Agradecemos às mensagens solidárias e carinhosas que recebemos. Obrigada, em nome da senadora”, informou a assessoria.

Durante a sessão, a parlamentar foi atendida por brigadistas e deixou o plenário em uma cadeira de rodas, com um curativo no rosto. O presidente da sessão, Davi Alcolumbre (União-AP), suspendeu temporariamente os trabalhos para permitir o atendimento.

De acordo com informações prestadas na ocasião, Teresa sofreu um pequeno corte no supercílio e precisou levar pontos, mas permaneceu lúcida e orientada durante todo o tempo.

