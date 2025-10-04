fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra cumpre agenda de entregas no interior e dá recado a opositores: "É mais chão do que televisão"

Entre a sexta-feira (3) e o sábado (4), a governadora realizou agendas nos municípios de Jataúba, Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo

Por Pedro Beija Publicado em 04/10/2025 às 20:40
Governadora Raquel Lyra (PSD) realizou agendas no interior e reforçou apoios dos prefeitos no Agreste e Sertão
Governadora Raquel Lyra (PSD) realizou agendas no interior e reforçou apoios dos prefeitos no Agreste e Sertão - Janaína Pepeu/Secom

A um ano das eleições de 2026, a governadora Raquel Lyra (PSD) segue intensificando suas agendas pelo interior do Estado. Entre a sexta-feira (3) e o sábado (4), a chefe do Executivo estadual esteve nos municípios de Jataúba, Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, onde anunciou obras e investimentos e reforçou sua relação com os prefeitos e lideranças dos municípios.

Em Jataúba, no Agreste, na última sexta-feira, Raquel anunciou a assinatura da ordem de serviço para restauração da PE-160 e entregas de títulos de regularização fundiária e de dois ônibus escolares, ao lado da prefeita do município Dra. Cátia (PP). Em seu discurso, aproveitou para deixar um recado para os opositores com uma mensagem direta.

"É muito mais chão do que televisão. E eu sou governadora de todos os pernambucanos", afirmou.

Já neste sábado, a governadora marcou presença na 27ª edição da Festa da Rapadura, em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú, onde realizou a entrega de um ônibus escolar e assinou um convênio de repasse para aquisição de mobiliário para a rede de ensino municipal. 

Na ocasião, o prefeito do município, Dr. Ismael (Republicanos), celebrou a participação da governadora, destacando que o evento nunca tinha recebido um governador antes. A 27ª edição do evento marca também os 34 anos de emancipação política da cidade. 

No mesmo dia, Raquel Lyra também esteve em Triunfo, onde realizou encontro com o prefeito Luciano Bonfim (PSD).

Outros prefeitos também acompanharam Raquel Lyra na agenda, reforçando o apoio dos gestores à governadora.

Em Jataúba, marcaram presença os prefeitos Dió Filho (PSD, Riacho das Almas), Gena Lins (PP, Taquaritinga do Norte), Helinho Aragão (PSD, Santa Cruz do Capibaribe) e Sérgio Colin (MDB, Toritama). 

Já em Santa Cruz da Baixa Verde, marcaram presença os prefeitos Dr. Pedro Alves (PSD, Iguaracy), Fredson Brito (Republicanos, São José do Egito), Flávio Marques (PT, Tabira), Luciano Bonfim (PSD, Triunfo) e Zé Pretinho (Avante, Quixaba).

